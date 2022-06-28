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Бочкарев: на станции "Сокольники" БКЛ смонтированы все эскалаторы - РИА Новости, 28.06.2022
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Бочкарев: на станции "Сокольники" БКЛ смонтированы все эскалаторы
Бочкарев: на станции "Сокольники" БКЛ смонтированы все эскалаторы - РИА Новости, 28.06.2022
Бочкарев: на станции "Сокольники" БКЛ смонтированы все эскалаторы
На станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро смонтированы все эскалаторы, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:31
2022-06-28T10:32
москва
андрей бочкарев
московский метрополитен
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МОСКВА, 28 июн - РИА Недвижимость. На станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро смонтированы все эскалаторы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Всего на станции "Сокольники" Большого кольца метро будут функционировать 16 эскалаторов высотой подъема от 7,4 до 15 метров. Самые длинные из них соединяют кассовый зал вестибюля №1 с платформой. Пусконаладочные работы на всех эскалаторах планируется завершить до конца лета", – отметил Бочкарев.Он напомнил, что у станции будут два подземных вестибюля под Сокольнической площадью. Через вестибюль №1 запланированы пересадка на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, через вестибюль №2 - выход на Песочную улицу и к парку "Сокольники"."В обоих вестибюлях ведется облицовка стен плитами из серого мрамора и гранита серого и черного цветов. Продолжается архитектурная отделка платформенного участка "Сокольников" – декоративные панно на потолке с символикой московского метрополитена смонтированы более чем наполовину", – добавил Бочкарев.Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
https://ria.ru/20220623/metro-1797499906.html
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москва, андрей бочкарев, московский метрополитен
10:31 28.06.2022 (обновлено: 10:32 28.06.2022)
 

Бочкарев: на станции "Сокольники" БКЛ смонтированы все эскалаторы

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 28 июн - РИА Недвижимость. На станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро смонтированы все эскалаторы, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Всего на станции "Сокольники" Большого кольца метро будут функционировать 16 эскалаторов высотой подъема от 7,4 до 15 метров. Самые длинные из них соединяют кассовый зал вестибюля №1 с платформой. Пусконаладочные работы на всех эскалаторах планируется завершить до конца лета", – отметил Бочкарев.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Он напомнил, что у станции будут два подземных вестибюля под Сокольнической площадью. Через вестибюль №1 запланированы пересадка на одноименную станцию Сокольнической линии и выход к Русаковской улице, через вестибюль №2 - выход на Песочную улицу и к парку "Сокольники".
"В обоих вестибюлях ведется облицовка стен плитами из серого мрамора и гранита серого и черного цветов. Продолжается архитектурная отделка платформенного участка "Сокольников" – декоративные панно на потолке с символикой московского метрополитена смонтированы более чем наполовину", – добавил Бочкарев.
Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
 
МоскваАндрей БочкаревМосковский метрополитен
 
 
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