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ГД приняла во II чтении проект о банке данных экстремистских материалов - РИА Новости, 28.06.2022
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ГД приняла во II чтении проект о банке данных экстремистских материалов
ГД приняла во II чтении проект о банке данных экстремистских материалов - РИА Новости, 28.06.2022
ГД приняла во II чтении проект о банке данных экстремистских материалов
Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:22
2022-06-28T14:22
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
госдума рф
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов.Законопроектом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими, говорится в сопроводительных материалах к документу.В целях обеспечения деятельности власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими, также отмечается там.Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда, отмечается в материалах.В целях ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России, Пенсионным фондом РФ и органами прокуратуры, также говорится в них.
https://ria.ru/20220527/diversiya-1791004469.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф
14:22 28.06.2022
 
ГД приняла во II чтении проект о банке данных экстремистских материалов

ГД приняла во II чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании банка данных экстремистских материалов.
Законопроектом, в частности, предусматривается, что в Минюст РФ направляются информационные материалы, признанные решением суда экстремистскими, говорится в сопроводительных материалах к документу.
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В целях обеспечения деятельности власти по противодействию экстремистской деятельности федеральный орган государственной регистрации ведет банк данных экстремистских материалов, в который вносит поступившие из суда копию решения о признании информационных материалов экстремистскими, также отмечается там.
Включению в единый реестр подлежат сведения о физическом лице, являвшемся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастность которого к деятельности экстремистской или террористической организации установлена вступившим в законную силу решением суда, отмечается в материалах.
В целях ведения единого реестра федеральному органу государственной регистрации предоставляются сведения МВД России, Росфинмониторингом, ФНС России, Пенсионным фондом РФ и органами прокуратуры, также говорится в них.
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