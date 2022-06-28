https://ria.ru/20220628/donbass-1798807471.html

Волгоградская область направит медиков в подшефный район ЛНР

Волгоградская область направит медиков в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022

Волгоградская область направит медиков в подшефный район ЛНР

Волгоградская область направит медиков для помощи жителям подшефного Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:27

2022-06-28T17:27

2022-06-28T17:27

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

волгоградская область

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

андрей бочаров

донбасс

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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область направит медиков для помощи жителям подшефного Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, сообщает во вторник пресс-служба администрации российского региона.Ранее во вторник сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами подписано соглашение о сотрудничестве.По данным администрации, волгоградский губернатор Андрей Бочаров ходе поездки в Станично-Луганский район обсудил с руководителем района Альбертом Зинченко вопросы здравоохранения."В ближайшее время мы сформируем медицинские поезда, которые будут направлены непосредственно в Станично-Луганский район вместе с нашими специалистами высочайшего уровня. Они проедут по всем населённым пунктам и проверят здоровье жителей", - приводит ведомство слова Бочарова в сообщении.

https://ria.ru/20220628/donbass-1798803809.html

волгоградская область

луганская народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, волгоградская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, андрей бочаров, донбасс