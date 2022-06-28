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Волгоградская область направит медиков в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Волгоградская область направит медиков в подшефный район ЛНР
Волгоградская область направит медиков в подшефный район ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Волгоградская область направит медиков в подшефный район ЛНР
Волгоградская область направит медиков для помощи жителям подшефного Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:27
2022-06-28T17:27
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
волгоградская область
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
андрей бочаров
донбасс
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область направит медиков для помощи жителям подшефного Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, сообщает во вторник пресс-служба администрации российского региона.Ранее во вторник сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами подписано соглашение о сотрудничестве.По данным администрации, волгоградский губернатор Андрей Бочаров ходе поездки в Станично-Луганский район обсудил с руководителем района Альбертом Зинченко вопросы здравоохранения."В ближайшее время мы сформируем медицинские поезда, которые будут направлены непосредственно в Станично-Луганский район вместе с нашими специалистами высочайшего уровня. Они проедут по всем населённым пунктам и проверят здоровье жителей", - приводит ведомство слова Бочарова в сообщении.
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волгоградская область
луганская народная республика
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здоровье - общество, волгоградская область, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, андрей бочаров, донбасс
17:27 28.06.2022
 
Волгоградская область направит медиков в подшефный район ЛНР

Волгоградская область направит медиков в подшефный Станично-Луганский район ЛНР

© Fotolia / RidoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область направит медиков для помощи жителям подшефного Станично-Луганского района Луганской Народной Республики, сообщает во вторник пресс-служба администрации российского региона.
Ранее во вторник сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами подписано соглашение о сотрудничестве.
По данным администрации, волгоградский губернатор Андрей Бочаров ходе поездки в Станично-Луганский район обсудил с руководителем района Альбертом Зинченко вопросы здравоохранения.
"В ближайшее время мы сформируем медицинские поезда, которые будут направлены непосредственно в Станично-Луганский район вместе с нашими специалистами высочайшего уровня. Они проедут по всем населённым пунктам и проверят здоровье жителей", - приводит ведомство слова Бочарова в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРАндрей БочаровДонбасс
 
 
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