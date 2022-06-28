https://ria.ru/20220628/donbass-1798803809.html

Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР

Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022

Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР

Волгоградская область передала подшефному Станично-Луганскому району ЛНР 19 единиц техники и 77 тонн стройматериалов, а волгоградские рабочие уже приступили к... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:21

2022-06-28T17:21

2022-06-28T17:21

специальная военная операция на украине

общество

луганская народная республика

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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область передала подшефному Станично-Луганскому району ЛНР 19 единиц техники и 77 тонн стройматериалов, а волгоградские рабочие уже приступили к восстановлению детского сада, школы и ремонту дороги в селе, сообщает во вторник пресс-служба администрации.Ранее сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами во вторник подписано соглашение о сотрудничестве, подписи поставили волгоградский губернатор Андрей Бочров и руководитель Станично-Луганским района Альберт Зинченко в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника.По информации ведомства, Бочаров прибыл в ЛНР вместе с гуманитарным грузом. Отмечается, что подшефному Станично-Луганскому району были переданы 19 единиц техники: тракторы, микроавтобусы и легковые автомобили повышенной проходимости, а также 77 тонн стройматериалов. По информации администрации, Бочаров осмотрел здания районного дома культуры и детского сада "Сказка", которые пострадали от обстрелов."В яслях снаряд, к примеру, пробил наружную стену. В замене нуждаются окна, двери, требуется ремонт многих помещений. К восстановительным работам уже приступили волгоградские строители из компании "Пересвет-Юг": к сентябрю все основные задачи будут выполнены", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что потом рабочие займутся восстановлением и дома культуры.По данным администрации, волгоградские дорожники приступили к ремонту дороги в селе Валуйское. В этом селе, по информации ведомства, пострадала от обстрелов и местная школа. "Работы в сельской школе также проводят волгоградские специалисты", - говорится в сообщении администрации.

https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html

https://ria.ru/20220616/mariupol-1795728509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, луганская народная республика, волгоградская область, ситуация в днр и лнр, жкх, донбасс