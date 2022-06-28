https://ria.ru/20220628/donbass-1798803809.html
Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР
Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР
Волгоградская область передала подшефному Станично-Луганскому району ЛНР 19 единиц техники и 77 тонн стройматериалов, а волгоградские рабочие уже приступили к... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:21
2022-06-28T17:21
2022-06-28T17:21
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
волгоградская область
ситуация в днр и лнр
жкх
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_11fa0231aaa374816b9323335102bbf8.jpg
ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область передала подшефному Станично-Луганскому району ЛНР 19 единиц техники и 77 тонн стройматериалов, а волгоградские рабочие уже приступили к восстановлению детского сада, школы и ремонту дороги в селе, сообщает во вторник пресс-служба администрации.Ранее сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами во вторник подписано соглашение о сотрудничестве, подписи поставили волгоградский губернатор Андрей Бочров и руководитель Станично-Луганским района Альберт Зинченко в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника.По информации ведомства, Бочаров прибыл в ЛНР вместе с гуманитарным грузом. Отмечается, что подшефному Станично-Луганскому району были переданы 19 единиц техники: тракторы, микроавтобусы и легковые автомобили повышенной проходимости, а также 77 тонн стройматериалов. По информации администрации, Бочаров осмотрел здания районного дома культуры и детского сада "Сказка", которые пострадали от обстрелов."В яслях снаряд, к примеру, пробил наружную стену. В замене нуждаются окна, двери, требуется ремонт многих помещений. К восстановительным работам уже приступили волгоградские строители из компании "Пересвет-Юг": к сентябрю все основные задачи будут выполнены", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что потом рабочие займутся восстановлением и дома культуры.По данным администрации, волгоградские дорожники приступили к ремонту дороги в селе Валуйское. В этом селе, по информации ведомства, пострадала от обстрелов и местная школа. "Работы в сельской школе также проводят волгоградские специалисты", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html
https://ria.ru/20220616/mariupol-1795728509.html
луганская народная республика
волгоградская область
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573694791_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_55618d8f63b278dec791194eeec898fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, волгоградская область, ситуация в днр и лнр, жкх, донбасс
Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР
Волгоградские рабочие приступили к ремонту детсада, школы и дороги в подшефном районе ЛНР
ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости.
Волгоградская область передала подшефному Станично-Луганскому району ЛНР 19 единиц техники и 77 тонн стройматериалов, а волгоградские рабочие уже приступили к восстановлению детского сада, школы и ремонту дороги в селе, сообщает
во вторник пресс-служба администрации.
Ранее сообщалось, что Волгоградская область
взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР
. Между регионами во вторник подписано соглашение о сотрудничестве, подписи поставили волгоградский губернатор Андрей Бочров и руководитель Станично-Луганским района Альберт Зинченко в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника.
По информации ведомства, Бочаров прибыл в ЛНР вместе с гуманитарным грузом. Отмечается, что подшефному Станично-Луганскому району были переданы 19 единиц техники: тракторы, микроавтобусы и легковые автомобили повышенной проходимости, а также 77 тонн стройматериалов. По информации администрации, Бочаров осмотрел здания районного дома культуры и детского сада "Сказка", которые пострадали от обстрелов.
"В яслях снаряд, к примеру, пробил наружную стену. В замене нуждаются окна, двери, требуется ремонт многих помещений. К восстановительным работам уже приступили волгоградские строители из компании "Пересвет-Юг": к сентябрю все основные задачи будут выполнены", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что потом рабочие займутся восстановлением и дома культуры.
По данным администрации, волгоградские дорожники приступили к ремонту дороги в селе Валуйское. В этом селе, по информации ведомства, пострадала от обстрелов и местная школа. "Работы в сельской школе также проводят волгоградские специалисты", - говорится в сообщении администрации.