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Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР
Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР
Волгоградская область передала подшефному Станично-Луганскому району ЛНР 19 единиц техники и 77 тонн стройматериалов, а волгоградские рабочие уже приступили к... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:21
2022-06-28T17:21
специальная военная операция на украине
общество
луганская народная республика
волгоградская область
ситуация в днр и лнр
жкх
донбасс
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область передала подшефному Станично-Луганскому району ЛНР 19 единиц техники и 77 тонн стройматериалов, а волгоградские рабочие уже приступили к восстановлению детского сада, школы и ремонту дороги в селе, сообщает во вторник пресс-служба администрации.Ранее сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами во вторник подписано соглашение о сотрудничестве, подписи поставили волгоградский губернатор Андрей Бочров и руководитель Станично-Луганским района Альберт Зинченко в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника.По информации ведомства, Бочаров прибыл в ЛНР вместе с гуманитарным грузом. Отмечается, что подшефному Станично-Луганскому району были переданы 19 единиц техники: тракторы, микроавтобусы и легковые автомобили повышенной проходимости, а также 77 тонн стройматериалов. По информации администрации, Бочаров осмотрел здания районного дома культуры и детского сада "Сказка", которые пострадали от обстрелов."В яслях снаряд, к примеру, пробил наружную стену. В замене нуждаются окна, двери, требуется ремонт многих помещений. К восстановительным работам уже приступили волгоградские строители из компании "Пересвет-Юг": к сентябрю все основные задачи будут выполнены", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что потом рабочие займутся восстановлением и дома культуры.По данным администрации, волгоградские дорожники приступили к ремонту дороги в селе Валуйское. В этом селе, по информации ведомства, пострадала от обстрелов и местная школа. "Работы в сельской школе также проводят волгоградские специалисты", - говорится в сообщении администрации.
https://ria.ru/20220608/shefstvo-1794080019.html
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общество, луганская народная республика, волгоградская область, ситуация в днр и лнр, жкх, донбасс
17:21 28.06.2022
 
Волгоградские рабочие начали ремонт соцобъектов в подшефном районе ЛНР

Волгоградские рабочие приступили к ремонту детсада, школы и дороги в подшефном районе ЛНР

© РИА Новости / Александр КряжевДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дорожные работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Волгоградская область передала подшефному Станично-Луганскому району ЛНР 19 единиц техники и 77 тонн стройматериалов, а волгоградские рабочие уже приступили к восстановлению детского сада, школы и ремонту дороги в селе, сообщает во вторник пресс-служба администрации.
Ранее сообщалось, что Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Между регионами во вторник подписано соглашение о сотрудничестве, подписи поставили волгоградский губернатор Андрей Бочров и руководитель Станично-Луганским района Альберт Зинченко в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника.
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По информации ведомства, Бочаров прибыл в ЛНР вместе с гуманитарным грузом. Отмечается, что подшефному Станично-Луганскому району были переданы 19 единиц техники: тракторы, микроавтобусы и легковые автомобили повышенной проходимости, а также 77 тонн стройматериалов. По информации администрации, Бочаров осмотрел здания районного дома культуры и детского сада "Сказка", которые пострадали от обстрелов.
"В яслях снаряд, к примеру, пробил наружную стену. В замене нуждаются окна, двери, требуется ремонт многих помещений. К восстановительным работам уже приступили волгоградские строители из компании "Пересвет-Юг": к сентябрю все основные задачи будут выполнены", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что потом рабочие займутся восстановлением и дома культуры.
По данным администрации, волгоградские дорожники приступили к ремонту дороги в селе Валуйское. В этом селе, по информации ведомства, пострадала от обстрелов и местная школа. "Работы в сельской школе также проводят волгоградские специалисты", - говорится в сообщении администрации.
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