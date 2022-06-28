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Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/donbass-1798794215.html
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района - РИА Новости, 28.06.2022
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района
Мирная жительница ранена в Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:05
2022-06-28T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:05 28.06.2022
 
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района

ДНР: жительница Новоселовки Второй в Ясиноватском районе ранена из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики.
"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаЯсиноватаяВооруженные силы УкраиныДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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