https://ria.ru/20220628/donbass-1798794215.html

Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района

Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района - РИА Новости, 28.06.2022

Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района

Мирная жительница ранена в Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:05

2022-06-28T17:05

2022-06-28T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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днр

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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