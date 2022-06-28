https://ria.ru/20220628/donbass-1798794215.html
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района - РИА Новости, 28.06.2022
Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района
Мирная жительница ранена в Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:05
2022-06-28T17:05
2022-06-28T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
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днр
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирная жительница ранена в Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Новоселовке Второй в Ясиноватском районе ДНР, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мирная жительница получила ранения при обстреле ВСУ Ясиноватского района
ДНР: жительница Новоселовки Второй в Ясиноватском районе ранена из-за обстрела ВСУ