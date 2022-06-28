https://ria.ru/20220628/donbass-1798754513.html

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" и Донецк из "Урагана"

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" и Донецк из "Урагана" - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" и Донецк из "Урагана"

Украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО "Град" и две ракеты из РСЗО "Ураган" по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:07

2022-06-28T16:07

2022-06-28T16:16

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО "Град" и две ракеты из РСЗО "Ураган" по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.50 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 15.25 - населенный пункт Невельское - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, донецк (днр)