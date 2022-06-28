16:07 28.06.2022 (обновлено: 16:16 28.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку из "Града" и Донецк из "Урагана"
ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из "Града" по Горловке и две ракеты из "Урагана" по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 20 ракет из РСЗО "Град" и две ракеты из РСЗО "Ураган" по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14.50 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 15.25 - населенный пункт Невельское - город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.