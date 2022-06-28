https://ria.ru/20220628/donbass-1798753090.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 15.32 мск выпустили по Кировскому району Донецка еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:04
2022-06-28T16:04
2022-06-28T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.32 мск выпустили по Кировскому району Донецка еще четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.32 - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка еще четыре снаряда