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Кабардино-Балкария поможет в восстановлении инфраструктуры в Донбассе
Кабардино-Балкария поможет в восстановлении инфраструктуры в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022
Кабардино-Балкария поможет в восстановлении инфраструктуры в Донбассе
Власти Кабардино-Балкарии планируют оказать помощь одной из территорий Донбасса в восстановлении разрушенной инфраструктуры, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:30
2022-06-28T15:30
2022-06-28T15:30
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
донецкая народная республика
луганская народная республика
казбек коков
в мире
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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют оказать помощь одной из территорий Донбасса в восстановлении разрушенной инфраструктуры, сообщил глава региона Казбек Коков.В апреле Коков посетил ДНР, и во время визита пообещал республике поддержку в развитии здравоохранения и сельского хозяйства, а также в восстановлении социальной инфраструктуры."Мы, когда были там (в ДНР – ред.), пообещали и сказали: вы обозначьте ту или иную территорию, на которой необходимо будет построить или восстановить спортивный объект или лечебное учреждение, мы готовы. Всегда надо друг другу руку помощи протягивать. Поэтому мы будем оказывать содействие. Мы договора все подпишем – с отдельной территорией ДНР или ЛНР, наладим побратимские связи, будем общаться, поддерживать друг друга, помогать", - сказал Коков во вторник на пресс-конференции в Нальчике.
https://ria.ru/20220616/enakievo-1796206820.html
россия
нальчик
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, донецкая народная республика, луганская народная республика, казбек коков, в мире
Кабардино-Балкария поможет в восстановлении инфраструктуры в Донбассе
В КБР заявили о готовности помочь в восстановлении инфраструктуры в Донбассе