https://ria.ru/20220628/donbass-1798737659.html

Кабардино-Балкария поможет в восстановлении инфраструктуры в Донбассе

Кабардино-Балкария поможет в восстановлении инфраструктуры в Донбассе - РИА Новости, 28.06.2022

Кабардино-Балкария поможет в восстановлении инфраструктуры в Донбассе

Власти Кабардино-Балкарии планируют оказать помощь одной из территорий Донбасса в восстановлении разрушенной инфраструктуры, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:30

2022-06-28T15:30

2022-06-28T15:30

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

донецкая народная республика

луганская народная республика

казбек коков

в мире

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НАЛЬЧИК, 28 июн – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии планируют оказать помощь одной из территорий Донбасса в восстановлении разрушенной инфраструктуры, сообщил глава региона Казбек Коков.В апреле Коков посетил ДНР, и во время визита пообещал республике поддержку в развитии здравоохранения и сельского хозяйства, а также в восстановлении социальной инфраструктуры."Мы, когда были там (в ДНР – ред.), пообещали и сказали: вы обозначьте ту или иную территорию, на которой необходимо будет построить или восстановить спортивный объект или лечебное учреждение, мы готовы. Всегда надо друг другу руку помощи протягивать. Поэтому мы будем оказывать содействие. Мы договора все подпишем – с отдельной территорией ДНР или ЛНР, наладим побратимские связи, будем общаться, поддерживать друг друга, помогать", - сказал Коков во вторник на пресс-конференции в Нальчике.

https://ria.ru/20220616/enakievo-1796206820.html

россия

нальчик

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, донецкая народная республика, луганская народная республика, казбек коков, в мире