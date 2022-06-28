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Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Украинские войска в 14.10 мск обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:45
2022-06-28T14:45
2022-06-28T14:45
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 мск обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Яковлевку снарядами калибра 122 миллиметра