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Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку в ДНР

Украинские войска в 14.10 мск обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:45

2022-06-28T14:45

2022-06-28T14:45

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 мск обстреляли Яковлевку в Донецкой Народной Республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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