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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР из танка - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР из танка
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР из танка - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР из танка
Украинские войска в 12.30 мск произвели четыре выстрела из танка по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:28
2022-06-28T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 мск произвели четыре выстрела из танка по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Гольмовский: произведено четыре выстрела из танка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
13:28 28.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР из танка

Представительство ДНР: ВСУ произвели четыре выстрела из танка по Гольмовскому

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие на танке в Донецкой области
Украинские военнослужащие на танке в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие на танке в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 мск произвели четыре выстрела из танка по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Гольмовский: произведено четыре выстрела из танка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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