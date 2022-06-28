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Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР из танка

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР из танка - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР из танка

Украинские войска в 12.30 мск произвели четыре выстрела из танка по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:28

2022-06-28T13:28

2022-06-28T13:28

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 мск произвели четыре выстрела из танка по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Гольмовский: произведено четыре выстрела из танка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о трех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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