https://ria.ru/20220628/donbass-1798682378.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли во вторник Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:24

2022-06-28T13:24

2022-06-28T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

днр

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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авдеевка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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