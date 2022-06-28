https://ria.ru/20220628/donbass-1798682378.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли во вторник Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:24
2022-06-28T13:24
2022-06-28T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
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авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
днр
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли во вторник Ясиноватую, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда калибра 122 миллиметра по Ясиноватой