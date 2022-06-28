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Украинские войска снова обстреляли Доломитное и Гольмовский в ДНР

Украинские войска снова обстреляли Доломитное и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Доломитное и Гольмовский в ДНР

Украинские войска за 25 минут обстреляли Доломитное и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив десять гранат из подствольного гранатомета и пять... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:21

2022-06-28T13:21

2022-06-28T13:21

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Доломитное и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив десять гранат из подствольного гранатомета и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Металлист (украинское Травневое) – населенный пункт Доломитное: выпущено 10 гранат из подствольного гранатомета, также применялось стрелковое вооружение; 12.45 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Доломитного со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. По Гольмовскому войска Украины открыли огонь два раза, применив снаряды калибром 122 миллиметра.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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