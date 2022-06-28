Украинские войска снова обстреляли Доломитное и Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Доломитное и Гольмовский гранатами и снарядами
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов после обстрелов в Донбассе со стороны украинских военных
Осколки снарядов после обстрелов в Донбассе со стороны украинских военных. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут обстреляли Доломитное и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, выпустив десять гранат из подствольного гранатомета и пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Металлист (украинское Травневое) – населенный пункт Доломитное: выпущено 10 гранат из подствольного гранатомета, также применялось стрелковое вооружение; 12.45 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Доломитного со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. По Гольмовскому войска Украины открыли огонь два раза, применив снаряды калибром 122 миллиметра.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.