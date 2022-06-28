СК возбудил два новых дела против военных четырех украинских бригад
СК завел два новых дела против военных четырех украинских бригад после обстрелов Донбасса
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков четырех бригад за совершенные ими преступления в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"В Следственном комитете России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
В СК пояснили, что дела возбуждены в отношении военных️ 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск.
По данным CК, с 26 по 27 июня в течение суток они производили прицельные артобстрелы из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке, Светлодарске, Ясиноватой и населенных пунктах Еленовка, Доля, Октябрьское ДНР, а также в Лисичанске и Стаханове ЛНР.
Отмечается, что в результате обстрелов Донецка, Макеевки, Горловки, Светлодарска и Ясиноватой, а также пгт Еленовка, села Доля и села Октябрьское были ранены 10 мирных жителей, в том числе ребенок. Один мирный житель погиб, повреждены 13 домов и объектов гражданской инфраструктуры. Также сообщается, что в результате артобстрела Лисичанска был ранен мирный житель, а в результате обстрела Стаханова с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" повреждены 33 дома и объекта гражданской инфраструктуры.
"Следственный комитет продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавили в СК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.