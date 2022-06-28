https://ria.ru/20220628/donbass-1798667062.html

СК возбудил два новых дела против военных четырех украинских бригад

СК возбудил два новых дела против военных четырех украинских бригад - РИА Новости, 28.06.2022

СК возбудил два новых дела против военных четырех украинских бригад

Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков четырех бригад за совершенные ими преступления в Донбассе, сообщается в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:43

2022-06-28T12:43

2022-06-28T12:43

специальная военная операция на украине

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

донбасс

вооруженные силы украины

украина

днр

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские следователи возбудили два новых уголовных дела на украинских силовиков четырех бригад за совершенные ими преступления в Донбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ."В Следственном комитете России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.В СК пояснили, что дела возбуждены в отношении военных️ 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады украинских войск.По данным CК, с 26 по 27 июня в течение суток они производили прицельные артобстрелы из тяжелых видов вооружения, в том числе с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Горловке, Светлодарске, Ясиноватой и населенных пунктах Еленовка, Доля, Октябрьское ДНР, а также в Лисичанске и Стаханове ЛНР.Отмечается, что в результате обстрелов Донецка, Макеевки, Горловки, Светлодарска и Ясиноватой, а также пгт Еленовка, села Доля и села Октябрьское были ранены 10 мирных жителей, в том числе ребенок. Один мирный житель погиб, повреждены 13 домов и объектов гражданской инфраструктуры. Также сообщается, что в результате артобстрела Лисичанска был ранен мирный житель, а в результате обстрела Стаханова с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" повреждены 33 дома и объекта гражданской инфраструктуры."Следственный комитет продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения", - добавили в СК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220628/obvinenie-1798615713.html

https://ria.ru/20220623/obstrely-1797528466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), донбасс, вооруженные силы украины, украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии