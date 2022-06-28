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Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
Украинские войска в 11.40 мск обстреляли Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:13
2022-06-28T12:13
2022-06-28T12:13
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 мск обстреляли Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка Вторая – населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР
ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов калибра 122 миллиметра по Доломитному