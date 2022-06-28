Украинские военные обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР
ДНР: ВСУ за десять минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку минами и снарядами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике минами и снарядами калибром 120 и 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 11.10 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 11.15 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Новобахмутовке и обстрел в Горловке со стороны украинских войск с применением мин калибром 82 и 120 миллиметров.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.