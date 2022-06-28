https://ria.ru/20220628/donbass-1798654831.html

Украинские военные обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР

Украинские военные обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские военные обстреляли Горловку и Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике минами и снарядами калибром 120 и 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:08

2022-06-28T12:08

2022-06-28T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку и Новобахмутовку в Донецкой Народной Республике минами и снарядами калибром 120 и 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 11.10 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 11.15 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Новобахмутовке и обстрел в Горловке со стороны украинских войск с применением мин калибром 82 и 120 миллиметров.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины