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Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Украинские войска в 11.00 мск выпустили по Озеряновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:28
2022-06-28T11:28
2022-06-28T11:28
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск выпустили по Озеряновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Озеряновку снарядами калибра 152 миллиметра