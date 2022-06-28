https://ria.ru/20220628/donbass-1798639077.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку в ДНР

Украинские войска в 11.00 мск выпустили по Озеряновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:28

2022-06-28T11:28

2022-06-28T11:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.00 мск выпустили по Озеряновке восемь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины