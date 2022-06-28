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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Новобахмутовке шесть мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:06
2022-06-28T11:06
2022-06-28T11:06
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска в 10.25 мск выпустили по Новобахмутовке шесть мин калибром 120 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины -ред.) по направлению: 10.25 - населенный пункт Розовка - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили шесть мин по Новобахмутовке