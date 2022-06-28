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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два "Града" ВСУ и БПЛА "Фурия" - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/donbass-1798627406.html
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два "Града" ВСУ и БПЛА "Фурия"
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два "Града" ВСУ и БПЛА "Фурия" - РИА Новости, 28.06.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два "Града" ВСУ и БПЛА "Фурия"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила два установки "Град",... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:51
2022-06-28T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила два установки "Град", беспилотник "Фурия", подавлены две огневые точки украинских войск.В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с РФ за сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", были подавлены три огневые точки украинских войск в районах Первомайского и Курдюмовки."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один БЛА "Фурия", четыре БТР и два бронированных автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Новомихайловка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина, вооруженные силы украины
10:51 28.06.2022 (обновлено: 14:12 28.06.2022)
 
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила два "Града" ВСУ и БПЛА "Фурия"

Народная милиция ДНР и ВС России за сутки уничтожили два украинских "Града" и БПЛА "Фурия"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила во вторник, что за минувшие сутки совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила два установки "Град", беспилотник "Фурия", подавлены две огневые точки украинских войск.
В понедельник Народная милиция ДНР заявляла, что совместно с РФ за сутки уничтожила взвод РСЗО "Град", были подавлены три огневые точки украинских войск в районах Первомайского и Курдюмовки.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один БЛА "Фурия", четыре БТР и два бронированных автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах н.п. Авдеевка и Новомихайловка", - говорится в сообщении Народной милиции ДНР, опубликованном в ее Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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