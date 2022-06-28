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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:40

2022-06-28T09:40

2022-06-28T12:14

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). Выпущено 162 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки были повреждены 28 домостроений и 12 объектов гражданской инфраструктуры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Муза об обстрелах жилых кварталов Дмитрий Муза об обстрелах жилых кварталов 2022-06-28T09:40 true PT2M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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