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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:40
2022-06-28T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
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ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). Выпущено 162 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки были повреждены 28 домостроений и 12 объектов гражданской инфраструктуры.
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Дмитрий Муза об обстрелах жилых кварталов
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в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, видео
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
2022-06-28T09:40
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09:40 28.06.2022 (обновлено: 12:14 28.06.2022)
 
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли ДНР

Представительство в СЦКК: ВСУ за сутки 26 раз обстреляли ДНР, выпустив 162 боеприпаса

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 162 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). Выпущено 162 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что за сутки были повреждены 28 домостроений и 12 объектов гражданской инфраструктуры.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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