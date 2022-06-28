09:01 28.06.2022 (обновлено: 10:25 28.06.2022)
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:15 (время совпадает с мск) — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 122 мм", — говорится в публикации в Telegram-канале представительства.
Как сообщалось, ВСУ уже выпустили четыре снаряда такого же калибра по Петровскому району в 4 утра.
В представительстве добавили, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Украины погибли пять мирных жителей, различные ранения получили 24 человека, в том числе двое детей 2007 года рождения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".