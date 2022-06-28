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Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка

Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:01

2022-06-28T09:01

2022-06-28T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщалось, ВСУ уже выпустили четыре снаряда такого же калибра по Петровскому району в 4 утра.В представительстве добавили, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Украины погибли пять мирных жителей, различные ранения получили 24 человека, в том числе двое детей 2007 года рождения.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины