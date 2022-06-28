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Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/donbass-1798608617.html
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:01
2022-06-28T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщалось, ВСУ уже выпустили четыре снаряда такого же калибра по Петровскому району в 4 утра.В представительстве добавили, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Украины погибли пять мирных жителей, различные ранения получили 24 человека, в том числе двое детей 2007 года рождения.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
09:01 28.06.2022 (обновлено: 10:25 28.06.2022)
 
Украинские войска выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка

ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:15 (время совпадает с мск) — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибра 122 мм", — говорится в публикации в Telegram-канале представительства.

Как сообщалось, ВСУ уже выпустили четыре снаряда такого же калибра по Петровскому району в 4 утра.
В представительстве добавили, что за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Украины погибли пять мирных жителей, различные ранения получили 24 человека, в том числе двое детей 2007 года рождения.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР. С 2014 года, когда республика провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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