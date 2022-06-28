https://ria.ru/20220628/doklad-1798675387.html
Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей
Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей - РИА Новости, 28.06.2022
Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей
Президент России Владимир Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:05
2022-06-28T13:05
2022-06-28T13:05
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока слишком мало времени прошло, это комплексная и очень сложная работа", - сказал Песков на вопрос, докладывали ли уже президенту о его поручении по защите западных рубежей РФ.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798672284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков
Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей
Песков: Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей