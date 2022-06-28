https://ria.ru/20220628/doklad-1798675387.html

Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей

Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей - РИА Новости, 28.06.2022

Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей

Президент России Владимир Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:05

2022-06-28T13:05

2022-06-28T13:05

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока слишком мало времени прошло, это комплексная и очень сложная работа", - сказал Песков на вопрос, докладывали ли уже президенту о его поручении по защите западных рубежей РФ.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798672284.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков