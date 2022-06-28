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Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей
Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей - РИА Новости, 28.06.2022
Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей
Президент России Владимир Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:05
2022-06-28T13:05
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока слишком мало времени прошло, это комплексная и очень сложная работа", - сказал Песков на вопрос, докладывали ли уже президенту о его поручении по защите западных рубежей РФ.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, дмитрий песков
13:05 28.06.2022
 
Путин не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей

Песков: Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пока не получал доклады Минобороны по плану об укреплении западных рубежей РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока слишком мало времени прошло, это комплексная и очень сложная работа", - сказал Песков на вопрос, докладывали ли уже президенту о его поручении по защите западных рубежей РФ.
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РоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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