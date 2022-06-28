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Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/dnr-1798851406.html
Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР
Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР
С начала текущих суток украинские войска выпустили более 140 снарядов из БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град" и артиллерии крупного калибра по восьми городам ДНР,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:47
2022-06-28T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. С начала текущих суток украинские войска выпустили более 140 снарядов из БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град" и артиллерии крупного калибра по восьми городам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."Так, с начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста сорока снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм миномётов. Огонь велся по районам восьми населённых пунктов Республики", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк
19:47 28.06.2022
 
Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР

Народная милиция: с начала суток ВСУ выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине Дебальцево
Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине Дебальцево - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Гильзы от снарядов в разрушенном укрепрайоне украинских силовиков на окраине Дебальцево. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. С начала текущих суток украинские войска выпустили более 140 снарядов из БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град" и артиллерии крупного калибра по восьми городам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции ДНР.
"Так, с начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста сорока снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм миномётов. Огонь велся по районам восьми населённых пунктов Республики", - сообщили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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