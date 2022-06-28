https://ria.ru/20220628/dnr-1798851406.html
Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР
Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР
С начала текущих суток украинские войска выпустили более 140 снарядов из БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град" и артиллерии крупного калибра по восьми городам ДНР,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:47
2022-06-28T19:47
2022-06-28T19:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. С начала текущих суток украинские войска выпустили более 140 снарядов из БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град" и артиллерии крупного калибра по восьми городам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."Так, с начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста сорока снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм миномётов. Огонь велся по районам восьми населённых пунктов Республики", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк
Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР
Народная милиция: с начала суток ВСУ выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР