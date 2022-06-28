https://ria.ru/20220628/dnr-1798851406.html

Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР

Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские боевики выпустили более 140 снарядов по восьми городам ДНР

С начала текущих суток украинские войска выпустили более 140 снарядов из БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град" и артиллерии крупного калибра по восьми городам ДНР,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:47

2022-06-28T19:47

2022-06-28T19:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. С начала текущих суток украинские войска выпустили более 140 снарядов из БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град" и артиллерии крупного калибра по восьми городам ДНР, говорится в сообщении Народной милиции ДНР."Так, с начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста сорока снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 82 и 120-мм миномётов. Огонь велся по районам восьми населённых пунктов Республики", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, сцкк