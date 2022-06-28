https://ria.ru/20220628/direktor-1798600452.html

В Хабаровском крае будут судить директора школы с "мертвыми душами"

В Хабаровском крае будут судить директора школы с "мертвыми душами" - РИА Новости, 28.06.2022

В Хабаровском крае будут судить директора школы с "мертвыми душами"

В Хабаровском крае будут судить директора районной школы, в которой по документам числились несуществующие работники, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T06:38

2022-06-28T06:38

2022-06-28T06:38

происшествия

россия

хабаровск

хабаровский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае будут судить директора районной школы, в которой по документам числились несуществующие работники, сообщает региональная прокуратура.Добавляется, что с августа 2016 года по март 2019-го она "систематически выдвигала требования подчиненным работникам о перечислении ей части денежных средств, выплаченных в качестве вознаграждения за труд"."Находящиеся в служебной зависимости учителя школы перечислили ей в общей сложности свыше 900 тысяч рублей", — отмечает прокуратура.Директора обвиняют по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и по части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий). Дело направят в Железнодорожный районный суд Хабаровска.

https://ria.ru/20220624/ubiystvo-1797955404.html

россия

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край