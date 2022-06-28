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В Хабаровском крае будут судить директора школы с "мертвыми душами"
В Хабаровском крае будут судить директора школы с "мертвыми душами" - РИА Новости, 28.06.2022
В Хабаровском крае будут судить директора школы с "мертвыми душами"
В Хабаровском крае будут судить директора районной школы, в которой по документам числились несуществующие работники, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T06:38
2022-06-28T06:38
2022-06-28T06:38
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ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае будут судить директора районной школы, в которой по документам числились несуществующие работники, сообщает региональная прокуратура.Добавляется, что с августа 2016 года по март 2019-го она "систематически выдвигала требования подчиненным работникам о перечислении ей части денежных средств, выплаченных в качестве вознаграждения за труд"."Находящиеся в служебной зависимости учителя школы перечислили ей в общей сложности свыше 900 тысяч рублей", — отмечает прокуратура.Директора обвиняют по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и по части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий). Дело направят в Железнодорожный районный суд Хабаровска.
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край
В Хабаровском крае будут судить директора школы с "мертвыми душами"
В Хабаровском крае будут судить директора школы, где работали "мертвые души"
ХАБАРОВСК, 28 июн — РИА Новости. В Хабаровском крае будут судить директора районной школы, в которой по документам числились несуществующие работники, сообщает региональная прокуратура.
"По версии следствия, с 2016 года по 2020 год директор школы предоставляла в бухгалтерию управления образования администрации района недостоверные сведения о якобы понесенных расходах на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, а также об осуществлении трудовой деятельности фактически не работающими педагогами школы. Всего путем обмана ею похищено свыше 1 млн рублей из бюджета района", — говорится в сообщении.
Добавляется, что с августа 2016 года по март 2019-го она "систематически выдвигала требования подчиненным работникам о перечислении ей части денежных средств, выплаченных в качестве вознаграждения за труд".
"Находящиеся в служебной зависимости учителя школы перечислили ей в общей сложности свыше 900 тысяч рублей", — отмечает прокуратура.
Директора обвиняют по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и по части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий). Дело направят в Железнодорожный районный суд Хабаровска
.