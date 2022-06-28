https://ria.ru/20220628/diplomaty-1798857326.html

Слуцкий допустил ответную высылку болгарских дипломатов

Слуцкий допустил ответную высылку болгарских дипломатов - РИА Новости, 28.06.2022

Слуцкий допустил ответную высылку болгарских дипломатов

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что с большей вероятностью будет принято решение о симметричном ответе по высылке из... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:16

2022-06-28T20:16

2022-06-28T20:32

болгария

москва

софия (город)

санкции в отношении россии

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что с большей вероятностью будет принято решение о симметричном ответе по высылке из РФ дипломатов Болгарии.Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ"."Беспрецедентное решение Софии… 70 человек - это очень много. Думаю, что с большой вероятностью будет принято решение о симметричном ответе о дипломатической миссии Болгарии в России", - сообщил Слуцкий журналистам.

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html

болгария

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болгария, москва, софия (город), санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик)