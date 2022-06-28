https://ria.ru/20220628/diplomaty-1798857326.html
Слуцкий допустил ответную высылку болгарских дипломатов
Слуцкий допустил ответную высылку болгарских дипломатов - РИА Новости, 28.06.2022
Слуцкий допустил ответную высылку болгарских дипломатов
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что с большей вероятностью будет принято решение о симметричном ответе по высылке из... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T20:16
2022-06-28T20:16
2022-06-28T20:32
болгария
москва
софия (город)
санкции в отношении россии
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что с большей вероятностью будет принято решение о симметричном ответе по высылке из РФ дипломатов Болгарии.Премьер Болгарии Кирил Петков ранее заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, за якобы "шпионаж". В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ"."Беспрецедентное решение Софии… 70 человек - это очень много. Думаю, что с большой вероятностью будет принято решение о симметричном ответе о дипломатической миссии Болгарии в России", - сообщил Слуцкий журналистам.
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болгария, москва, софия (город), санкции в отношении россии, леонид слуцкий (политик)
20:16 28.06.2022 (обновлено: 20:32 28.06.2022)
Слуцкий допустил ответную высылку болгарских дипломатов
Слуцкий: с большой вероятностью будет решение о симметричной высылке болгарских дипломатов