https://ria.ru/20220628/diplomaty-1798843009.html

Премьер Болгарии заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля

Премьер Болгарии заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля - РИА Новости, 28.06.2022

Премьер Болгарии заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля

Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:03

2022-06-28T19:03

2022-06-28T19:03

в мире

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, сообщает Болгарское национальное телевидение.Ранее премьер заявил о высылке россиян, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ"."Мы ожидаем, что полный самолет на 70 мест в воскресенье вылетит обратно в Москву", - сказал Петков, который продолжает исполнять обязанности премьера после отставки своего правительства.

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html

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в мире, москва