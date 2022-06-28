https://ria.ru/20220628/diplomaty-1798843009.html
Премьер Болгарии заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля
Премьер Болгарии заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля - РИА Новости, 28.06.2022
Премьер Болгарии заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля
Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:03
2022-06-28T19:03
2022-06-28T19:03
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152374/84/1523748423_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb2d370d9acde93195ad2c6d654658ac.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер Болгарии Кирил Петков заявил, что 70 российских дипломатов будут высланы из страны одним рейсом в воскресенье, 3 июля, сообщает Болгарское национальное телевидение.Ранее премьер заявил о высылке россиян, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В российском МИД заявили РИА Новости, что Москва "даст соответствующий ответ"."Мы ожидаем, что полный самолет на 70 мест в воскресенье вылетит обратно в Москву", - сказал Петков, который продолжает исполнять обязанности премьера после отставки своего правительства.
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152374/84/1523748423_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5bbd3cc1140613fba66b74b3b9650330.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва
Премьер Болгарии заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля
Премьер Болгарии Петков заявил, что 70 российских дипломатов покинут страну 3 июля