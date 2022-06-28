10:05 28.06.2022 (обновлено: 15:57 28.06.2022)
ЦБ в четверг представит модернизированную сторублевую банкноту
Банк России 30 июня презентует модернизированную банкноту в 100 рублей
Сторублевые банкноты Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Банк России в четверг презентует модернизированную сторублевую банкноту, сообщает регулятор.
"Тридцатого июня в 11:00 состоится презентация модернизированной сторублевой банкноты. В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук", — говорится в сообщении.
ЦБ РФ запланировал в период с 2022 по 2025 год выпустить в обращение модернизированные банкноты. Так, 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, десять и 50 рублей — в 2025 году. В апреле банки просили ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.
Совет директоров Банка России в марте прошлого года утвердил концептуальный эскиз модернизированной сторублевой банкноты. Она включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Достопримечательности ЦФО будут размещены на оборотной стороне купюры.
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