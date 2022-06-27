https://ria.ru/20220627/yaponiya-1798289529.html

Япония расширит санкции против России

Япония расширит санкции против России - РИА Новости, 27.06.2022

Япония расширит санкции против России

Япония расширит санкции против России, заморозив активы еще 70 человек и организаций и запретив экспорт в 90 структур, связанных с оборонной отраслью, об этом,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T03:03

2022-06-27T03:03

2022-06-27T07:20

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россия

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ТОКИО, 27 июн – РИА Новости. Япония расширит санкции против России, заморозив активы еще 70 человек и организаций и запретив экспорт в 90 структур, связанных с оборонной отраслью, об этом, как сообщает телеканал NHK, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида на саммите G7 в Германии.Кроме того, Токио поддержит запрет на импорт российского золота и остановит предоставление аудиторских услуг."Находимся на историческом перепутье. Вопрос заключается в том, сможем ли мы сохранить мировой порядок, основанный на правилах. В рамках Совета Безопасности ООН не получается принимать достаточные меры", - добавил Кисида.В начале июня этого года Япония расширила в свете событий на Украине список ранее принятых антироссийских санкций, включив в них Россельхозбанк и Московский кредитный банк. До этого Токио ввел дополнительные ограничительные меры против 398 физических лиц и 28 организаций из России. Всего к настоящему времени Япония ввела несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Санкции распространяются на 507 человек из России, 253 из ЛНР и ДНР, а также на более чем двести российских компаний и организаций, включая крупнейшие банки.Япония запретила вывозить в Россию предметы роскоши, в число которых, помимо автомобилей и мотоциклов класса люкс, входят персональные компьютеры, дорогие алкогольные напитки и косметика и высокотехнологичные товары, в число которых вошли полупроводники и 3D-принтеры. С 17 июня также введен запрет на экспорт грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров. Кроме того, запрещен импорт из России некоторых видов древесины, водки и некоторых других товаров.При этом результат опроса, проведенного Teikoku Databank Ltd, показал, что всего четыре из 168 японских компаний, работающих в России, решились покинуть ее рынок после начала спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798179990.html

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798281203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, япония, россия