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Самарский губернатор провел встречу с послом России в Белоруссии

Самарский губернатор провел встречу с послом России в Белоруссии - РИА Новости, 27.06.2022

Самарский губернатор провел встречу с послом России в Белоруссии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым перспективы развития сотрудничества региона с республикой,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:49

2022-06-27T15:49

2022-06-27T15:53

экономика

самарская область

белоруссия

дмитрий азаров

борис грызлов

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САМАРА, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с послом России в Белоруссии Борисом Грызловым перспективы развития сотрудничества региона с республикой, сообщает пресс-служба облправительства."Сегодня, 27 июня, в начале рабочей командировки в Минск губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Белоруссии Борисом Грызловым. Ключевой темой обсуждения стала программа визита делегации Самарской области и перспективы развития сотрудничества региона с республикой", - говорится в сообщении.Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область активно сотрудничает с регионами Белоруссии. "У нас прошлый год характеризуется ростом внешнеторгового оборота на 31,7%. Мы не достигли пиковых значений, но динамика текущего года показывает, что в этом году достигнем и превзойдем значения. Мы постараемся отработать всю программу и достигнуть конкретных результатов", - цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, в программе работы делегации Самарской области - посещение ряда крупнейших производств и предприятий республики, например холдинга "Белкоммунмаш", производителя общественного электротранспорта. Самарская область с целью развития транспортной сферы приобретает у белорусских компаний низкопольные троллейбусы и автобусы. Так, начиная с 2017 года было поставлено 155 машин, которые работают на дорогах Самары и Тольятти. Азаров сообщил, что регион заинтересован продолжать и развивать это сотрудничество.Губернатор рассказал, что регион заинтересован в приобретении в Белоруссии лифтового оборудования. Сегодня в Самарской области реализуется масштабная программа замены лифтового оборудования - запланировано поменять 1,5 тысячи лифтов, на эти цели в бюджете на 3 года предусмотрено 3,6 миллиарда рублей.Одна из ключевых задач визита делегации Самарской области в Белоруссию и переговоров с местными предприятиями - поддержка "АвтоВАЗа" в поиске новых поставщиков. "Как вы знаете, недавно "АвтоВАЗ" возглавил Максим Юрьевич Соколов, мы находимся с ним в постоянном контакте. И вчера мы еще раз обсуждали, какая заинтересованность у "АвтоВАЗа" есть в поставке комплектующих с белорусской стороны. "АвтоВАЗ" дал нам перечень спецификаций, который мы предварительно направили. Вопрос постараемся отработать. Надеюсь, часть дефицитных позиций мы сможем найти здесь", - приводит слова Азарова пресс-служба.В завершении встречи Азаров вручил Грызлову презентацию Самарской области об истории региона, экономическом и культурном развитии, знаковых брендах и символах. Посол, получив подарок, отметил, что один из символов Самарской области - это футбольный клуб "Крылья Советов". "Крылья" были самой интересной командой прошлого чемпионата. "Зенит" - чемпион, но самая интересная команда - "Крылья Советов", - цитирует Грызлова пресс-служба.

https://ria.ru/20220627/sotrudnichestvo-1798473020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, самарская область, белоруссия, дмитрий азаров, борис грызлов