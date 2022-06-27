https://ria.ru/20220627/vladimir-1798560658.html

Власти проверят историю с матерными песнями на Дне молодежи под Владимиром

Власти проверят историю с матерными песнями на Дне молодежи под Владимиром - РИА Новости, 27.06.2022

Власти проверят историю с матерными песнями на Дне молодежи под Владимиром

Полиция во Владимирской области начала проверку после того, как на Дне молодежи рядом с гуляющими детьми музыканты спели песни с большим количеством... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:16

2022-06-27T20:16

2022-06-27T20:16

анна кузнецова

александров

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Полиция во Владимирской области начала проверку после того, как на Дне молодежи рядом с гуляющими детьми музыканты спели песни с большим количеством ненормативной лексики, по заявлению местных властей, наказание вплоть до увольнения грозит и ответственным за организацию праздника.В соцсетях появилось видео, как на Дне молодежи в парке в городе Александров группа молодежи собралась у палатки с аппаратурой, оттуда доносится мужской голос, исполняющий песню с большим количеством ненормативной лексики. Сам выступающий не виден. Буквально в нескольких метрах гуляют маленькие дети.Видео вызвало большой резонанс. Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова написала на своей странице "ВКонтакте", что ситуацию считает "вопиющей и недопустимой". По ее словам, на одной из площадок в парке "кто-то поймал свою "минуту славы", воспользовавшись возможностью музыкального сопровождения выступления скейтбордистов". Кузнецова заявила о проведении служебной проверки и обращении в полицию. Глава района Денис Кузнецов на своей странице "ВКонтакте" потребовал у главы комитета по молодежной политике больше не допускать этих исполнителей до выступлений в районе, а к "лицам, допустившим это безобразие", он потребовал принять меры вплоть до увольненияПредставитель УМВД по региону сообщила РИА Новости, что в полицию поступила информация по факту нарушения общественного порядка во время празднования Дня молодежи в городе Александрове."Сотрудниками полиции по данному факту назначено проведение проверки, лицо, которое допустило данное нарушение, уже установлено, по результату проведенной проверки будет дана оценка деятельности участников инцидента, в том числе организатора мероприятия", - сказала собеседница.

https://ria.ru/20220627/profkonsultatsii-1798439071.html

https://ria.ru/20220627/prazdnik-1797770737.html

александров

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анна кузнецова, александров