Рейтинг@Mail.ru
В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220627/vkusno-1798352787.html
В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка"
В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 27.06.2022
В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка"
Самый северный в РФ ресторан сети "Вкусно и точка", заменивший покинувший Россию McDonald's, открылся в Мурманске в понедельник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T11:23
2022-06-27T11:23
экономика
россия
мурманск
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854837_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_4d46d48bc4da4252a05708e4272e05bd.jpg
МУРМАНСК, 27 июн — РИА Новости. Самый северный в РФ ресторан сети "Вкусно и точка", заменивший покинувший Россию McDonald's, открылся в Мурманске в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Прежнюю вывеску с названием со здания сняли, однако новой пока не появилось. Сам интерьер внутри мало изменился. Уже утром посетители оценили новое-старое меню. "Пока непонятно, что изменилось. Что-то из меню пропало. Но все равно приятно прийти сюда, мы с друзьями раньше часто здесь время проводили. Наверное, привыкнем", - рассказала РИА Новости одна из посетительниц.Этот ресторан быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц в городе был открыт в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствовала латунная табличка на двери заведения, что привлекало дополнительный поток туристов, которые хотели сфотографироваться или "зачекиниться" в этом нетривиальном месте. Пока похожих табличек при входе не установили.В понедельник также откроется еще один ресторан сети в крупном торговом центре Мурманска, позже появятся еще две точки в столице Заполярья — все они разместятся на "насиженных" McDonald's местах.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
https://ria.ru/20220620/burger-1796808998.html
https://ria.ru/20220626/obschepit-1798168578.html
россия
мурманск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794854837_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_14c2cf645e34ca1fbd5e5b75225a5e18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мурманск, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
11:23 27.06.2022
 
В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка"

В Мурманске на месте McDonald's открылся самый северный ресторан сети "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка"
Реклама сети ресторанов быстрого питания Вкусно — и точка - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 27 июн — РИА Новости. Самый северный в РФ ресторан сети "Вкусно и точка", заменивший покинувший Россию McDonald's, открылся в Мурманске в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Прежнюю вывеску с названием со здания сняли, однако новой пока не появилось. Сам интерьер внутри мало изменился. Уже утром посетители оценили новое-старое меню. "Пока непонятно, что изменилось. Что-то из меню пропало. Но все равно приятно прийти сюда, мы с друзьями раньше часто здесь время проводили. Наверное, привыкнем", - рассказала РИА Новости одна из посетительниц.
Сотрудник сети ресторанов быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 16:55
Аналог "Биг Тейсти" появится в ресторанах "Вкусно — и точка" с 25 июня
Этот ресторан быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц в городе был открыт в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствовала латунная табличка на двери заведения, что привлекало дополнительный поток туристов, которые хотели сфотографироваться или "зачекиниться" в этом нетривиальном месте. Пока похожих табличек при входе не установили.
В понедельник также откроется еще один ресторан сети в крупном торговом центре Мурманска, позже появятся еще две точки в столице Заполярья — все они разместятся на "насиженных" McDonald's местах.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.
Ростов-на-Дону
Вчера, 05:19
Губернатор Ростовской области рассказал, кто заместит McDonald's в регионе
 
ЭкономикаРоссияМурманскMcDonald's Corporation"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала