https://ria.ru/20220627/vkusno-1798352787.html

В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка"

В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 27.06.2022

В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка"

Самый северный в РФ ресторан сети "Вкусно и точка", заменивший покинувший Россию McDonald's, открылся в Мурманске в понедельник, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T11:23

2022-06-27T11:23

2022-06-27T11:23

экономика

россия

мурманск

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

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МУРМАНСК, 27 июн — РИА Новости. Самый северный в РФ ресторан сети "Вкусно и точка", заменивший покинувший Россию McDonald's, открылся в Мурманске в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.Прежнюю вывеску с названием со здания сняли, однако новой пока не появилось. Сам интерьер внутри мало изменился. Уже утром посетители оценили новое-старое меню. "Пока непонятно, что изменилось. Что-то из меню пропало. Но все равно приятно прийти сюда, мы с друзьями раньше часто здесь время проводили. Наверное, привыкнем", - рассказала РИА Новости одна из посетительниц.Этот ресторан быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц в городе был открыт в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствовала латунная табличка на двери заведения, что привлекало дополнительный поток туристов, которые хотели сфотографироваться или "зачекиниться" в этом нетривиальном месте. Пока похожих табличек при входе не установили.В понедельник также откроется еще один ресторан сети в крупном торговом центре Мурманска, позже появятся еще две точки в столице Заполярья — все они разместятся на "насиженных" McDonald's местах.Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.

https://ria.ru/20220620/burger-1796808998.html

https://ria.ru/20220626/obschepit-1798168578.html

россия

мурманск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, мурманск, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов)