В Мурманске открылся самый северный в России ресторан "Вкусно — и точка"
В Мурманске на месте McDonald's открылся самый северный ресторан сети "Вкусно — и точка"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка"
Реклама сети ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка". Архивное фото
МУРМАНСК, 27 июн — РИА Новости. Самый северный в РФ ресторан сети "Вкусно и точка", заменивший покинувший Россию McDonald's, открылся в Мурманске в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
Прежнюю вывеску с названием со здания сняли, однако новой пока не появилось. Сам интерьер внутри мало изменился. Уже утром посетители оценили новое-старое меню. "Пока непонятно, что изменилось. Что-то из меню пропало. Но все равно приятно прийти сюда, мы с друзьями раньше часто здесь время проводили. Наверное, привыкнем", - рассказала РИА Новости одна из посетительниц.
Этот ресторан быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц в городе был открыт в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствовала латунная табличка на двери заведения, что привлекало дополнительный поток туристов, которые хотели сфотографироваться или "зачекиниться" в этом нетривиальном месте. Пока похожих табличек при входе не установили.
В понедельник также откроется еще один ресторан сети в крупном торговом центре Мурманска, позже появятся еще две точки в столице Заполярья — все они разместятся на "насиженных" McDonald's местах.
Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. Первые 15 ресторанов сети открылись под новым брендом "Вкусно - и точка" в Москве и Подмосковье 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.