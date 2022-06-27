https://ria.ru/20220627/uvolnenie-1798292251.html
На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий
На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий - РИА Новости, 27.06.2022
На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий
После служебной проверки уволены три сотрудника Росгвардии по Сахалинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T05:00
2022-06-27T05:00
2022-06-27T05:01
происшествия
сахалинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0626c206742d6a4e0704370018825f21.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. После служебной проверки уволены три сотрудника Росгвардии по Сахалинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области, в отношении данных сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ),"По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемые, применяя физическое насилие к жителю Южно-Сахалинска, вынудили его передать им денежные средства", - говорится в сообщении СК.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220215/uvolnenie-1772895259.html
сахалинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2b4e285dfe452677e2d04b668c7139f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
05:00 27.06.2022 (обновлено: 05:01 27.06.2022)
На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий
На Сахалине после проверки уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий