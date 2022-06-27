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На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий - РИА Новости, 27.06.2022
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На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий
На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий - РИА Новости, 27.06.2022
На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий
После служебной проверки уволены три сотрудника Росгвардии по Сахалинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T05:00
2022-06-27T05:01
происшествия
сахалинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. После служебной проверки уволены три сотрудника Росгвардии по Сахалинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области, в отношении данных сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ),"По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемые, применяя физическое насилие к жителю Южно-Сахалинска, вынудили его передать им денежные средства", - говорится в сообщении СК.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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сахалинская область
россия
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происшествия, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
05:00 27.06.2022 (обновлено: 05:01 27.06.2022)
 
На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий

На Сахалине после проверки уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. После служебной проверки уволены три сотрудника Росгвардии по Сахалинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.
"По итогам данной проверки сотрудники уволены со службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - уточнила представитель пресс-службы.
По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области, в отношении данных сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ),
"По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемые, применяя физическое насилие к жителю Южно-Сахалинска, вынудили его передать им денежные средства", - говорится в сообщении СК.
Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 13:32
В Тульской области полицейского уволили за пытки электрошокером
 
ПроисшествияСахалинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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