https://ria.ru/20220627/uvolnenie-1798292251.html

На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий

На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий - РИА Новости, 27.06.2022

На Сахалине уволили трех сотрудников Росгвардии за превышение полномочий

После служебной проверки уволены три сотрудника Росгвардии по Сахалинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T05:00

2022-06-27T05:00

2022-06-27T05:01

происшествия

сахалинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июн – РИА Новости. После служебной проверки уволены три сотрудника Росгвардии по Сахалинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ведомства.По информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области, в отношении данных сотрудников Росгвардии возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий (пункты "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ),"По версии следствия, в июне 2022 года подозреваемые, применяя физическое насилие к жителю Южно-Сахалинска, вынудили его передать им денежные средства", - говорится в сообщении СК.Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220215/uvolnenie-1772895259.html

сахалинская область

россия

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Максим Горбачев

происшествия, сахалинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)