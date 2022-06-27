https://ria.ru/20220627/ukraina-1798456705.html

Слуцкий: возможные поставки ПРО Киеву опровергают заявления о переговорах

Слуцкий: возможные поставки ПРО Киеву опровергают заявления о переговорах - РИА Новости, 27.06.2022

Слуцкий: возможные поставки ПРО Киеву опровергают заявления о переговорах

Глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент публикации, подобные тем, что говорят о поставках ПРО Киеву, лишь... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:13

2022-06-27T15:13

2022-06-27T15:13

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент публикации, подобные тем, что говорят о поставках ПРО Киеву, лишь опровергают заявления США о стремлении к переговорам.США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации."Рассуждать о нашей реакции или последствиях мы можем только по факту принятых решений о поставках и после одобрения их Конгрессом США. Пока же подобные публикации лишь опровергают заявления официальных лиц Госдепа и Белого Дома о желании урегулировать сегодняшнюю ситуацию дипломатическим путем", - сообщил Слуцкий РИА Новости.

https://ria.ru/20220627/krakh-1798286881.html

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