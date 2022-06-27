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Слуцкий: возможные поставки ПРО Киеву опровергают заявления о переговорах
Слуцкий: возможные поставки ПРО Киеву опровергают заявления о переговорах - РИА Новости, 27.06.2022
Слуцкий: возможные поставки ПРО Киеву опровергают заявления о переговорах
Глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент публикации, подобные тем, что говорят о поставках ПРО Киеву, лишь... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:13
2022-06-27T15:13
2022-06-27T15:13
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент публикации, подобные тем, что говорят о поставках ПРО Киеву, лишь опровергают заявления США о стремлении к переговорам.США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации."Рассуждать о нашей реакции или последствиях мы можем только по факту принятых решений о поставках и после одобрения их Конгрессом США. Пока же подобные публикации лишь опровергают заявления официальных лиц Госдепа и Белого Дома о желании урегулировать сегодняшнюю ситуацию дипломатическим путем", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
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в мире, россия, украина, сша
Слуцкий: возможные поставки ПРО Киеву опровергают заявления о переговорах
Слуцкий: пока публикации о поставках ПРО Киеву лишь опровергают заявления о переговорах
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Глава международного комитета Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент публикации, подобные тем, что говорят о поставках ПРО Киеву, лишь опровергают заявления США о стремлении к переговорам.
США на этой неделе могут объявить о намерении поставить Украине системы противоракетной обороны большой и средней дальности, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник в американской администрации.
"Рассуждать о нашей реакции или последствиях мы можем только по факту принятых решений о поставках и после одобрения их Конгрессом США. Пока же подобные публикации лишь опровергают заявления официальных лиц Госдепа и Белого Дома о желании урегулировать сегодняшнюю ситуацию дипломатическим путем", - сообщил Слуцкий РИА Новости.