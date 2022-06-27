15:20 27.06.2022 (обновлено: 15:38 27.06.2022)
Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ
Чиханчин: Росфинмониторинг, ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для гособоронзаказа
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЦилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал" . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и правоохранители разбираются с металлургами по поводу повышения цен для гособоронзаказа, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, работа началась после совещания президента РФ с металлургами. "Действительно цены (пошли вверх), и увидели, что есть вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа. Действительно цена выросла, но одна из причин – появление большого количества посредников", - сказал Чиханчин.
Он отметил, что только за счет посредников рост цен оценивается в "где-то" 15%.
"Сейчас мы совместно с ФАС, ФСБ, прокуратурой и Налоговой службой разбираемся. Я думаю, что по всей цепочке пройдем", - добавил глава Росфинмониторинга.
В конце апреля Путин провел совещание по вопросам развития металлургического комплекса. Он говорил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. При этом подчеркивая, что "это возможно только при условии доступных цен на продукцию".