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Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ - РИА Новости, 27.06.2022
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Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ
Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ - РИА Новости, 27.06.2022
Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ
Росфинмониторинг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и правоохранители разбираются с металлургами по поводу повышения... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:20
2022-06-27T15:38
экономика
цены на нефть
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и правоохранители разбираются с металлургами по поводу повышения цен для гособоронзаказа, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, работа началась после совещания президента РФ с металлургами. "Действительно цены (пошли вверх), и увидели, что есть вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа. Действительно цена выросла, но одна из причин – появление большого количества посредников", - сказал Чиханчин.Он отметил, что только за счет посредников рост цен оценивается в "где-то" 15%.В конце апреля Путин провел совещание по вопросам развития металлургического комплекса. Он говорил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. При этом подчеркивая, что "это возможно только при условии доступных цен на продукцию".
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экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
15:20 27.06.2022 (обновлено: 15:38 27.06.2022)
 
Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ

Чиханчин: Росфинмониторинг, ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для гособоронзаказа

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЦилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал"
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании Русал - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Цилиндрические алюминиевые слитки в литейном агрегате литейного цеха Красноярского алюминиевого завода компании "Русал" . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и правоохранители разбираются с металлургами по поводу повышения цен для гособоронзаказа, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, работа началась после совещания президента РФ с металлургами. "Действительно цены (пошли вверх), и увидели, что есть вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа. Действительно цена выросла, но одна из причин – появление большого количества посредников", - сказал Чиханчин.
Он отметил, что только за счет посредников рост цен оценивается в "где-то" 15%.
"Сейчас мы совместно с ФАС, ФСБ, прокуратурой и Налоговой службой разбираемся. Я думаю, что по всей цепочке пройдем", - добавил глава Росфинмониторинга.
В конце апреля Путин провел совещание по вопросам развития металлургического комплекса. Он говорил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. При этом подчеркивая, что "это возможно только при условии доступных цен на продукцию".
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 15:14
Чиханчин рассказал Путину о фирме, купившей яхту под видом теплицы
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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