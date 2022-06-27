https://ria.ru/20220627/tseny-1798458832.html

Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ

Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ - РИА Новости, 27.06.2022

Чиханчин заявил, что ФАС и ФНС разбираются с ценами на металл для ГОЗ

Росфинмониторинг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и правоохранители разбираются с металлургами по поводу повышения... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:20

2022-06-27T15:20

2022-06-27T15:38

экономика

цены на нефть

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Росфинмониторинг, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Федеральная налоговая служба (ФНС) и правоохранители разбираются с металлургами по поводу повышения цен для гособоронзаказа, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, работа началась после совещания президента РФ с металлургами. "Действительно цены (пошли вверх), и увидели, что есть вопрос между производителями металлургической продукции и предприятиями гособоронзаказа. Действительно цена выросла, но одна из причин – появление большого количества посредников", - сказал Чиханчин.Он отметил, что только за счет посредников рост цен оценивается в "где-то" 15%.В конце апреля Путин провел совещание по вопросам развития металлургического комплекса. Он говорил, что в ближайшие годы необходимо обеспечить активный рост потребления металла внутри страны. При этом подчеркивая, что "это возможно только при условии доступных цен на продукцию".

https://ria.ru/20220627/gospodderzhka-1798457141.html

россия

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Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная антимонопольная служба (фас россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)