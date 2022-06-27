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В МЭР сообщили о рекордном росте торгового оборота России со странами БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022
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В МЭР сообщили о рекордном росте торгового оборота России со странами БРИКС
В МЭР сообщили о рекордном росте торгового оборота России со странами БРИКС - РИА Новости, 27.06.2022
В МЭР сообщили о рекордном росте торгового оборота России со странами БРИКС
Внешнеторговый оборот России со странами БРИКС увеличился за 2021 год на 40% и достиг рекордных 165 миллиардов долларов, и несмотря на имеющиеся ограничения,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T13:44
2022-06-27T13:44
экономика
россия
брикс
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот России со странами БРИКС увеличился за 2021 год на 40% и достиг рекордных 165 миллиардов долларов, и несмотря на имеющиеся ограничения, наблюдается его устойчивый рост, заявил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев."Так, например, по итогам 2021 года внешнеторговый оборот России с нашими партнерами по БРИКС увеличился на 40% и достиг рекордных, на самом деле, 165 миллиардов долларов США - это рекордные показатели за все время сотрудничества", - сказал Кондратьев в рамках круглого стола, организованного на площадке МИА "Россия Сегодня" по итогам 14-го саммита БРИКС."Несмотря на все текущие ограничения, мы видим, что и в первом квартале 2022 года Россия высоко нарастила товарооборот со странами БРИКС, это еще одно увеличение на 38% по сравнению с первым кварталом 2022 года, и достижение 45 миллиардов долларов США", - добавил он.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР прошел 23-24 июня в режиме видеоконференции. Лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР обсудили построение глобального партнерства в целях развития в новую эпоху и объединение усилий для реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.
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экономика, россия, брикс, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
13:44 27.06.2022
 
В МЭР сообщили о рекордном росте торгового оборота России со странами БРИКС

Чиновник МЭР Кондратьев: торговый оборот со странами БРИКС вырос на 40 процентов за год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот России со странами БРИКС увеличился за 2021 год на 40% и достиг рекордных 165 миллиардов долларов, и несмотря на имеющиеся ограничения, наблюдается его устойчивый рост, заявил заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев.
"Так, например, по итогам 2021 года внешнеторговый оборот России с нашими партнерами по БРИКС увеличился на 40% и достиг рекордных, на самом деле, 165 миллиардов долларов США - это рекордные показатели за все время сотрудничества", - сказал Кондратьев в рамках круглого стола, организованного на площадке МИА "Россия Сегодня" по итогам 14-го саммита БРИКС.
"Несмотря на все текущие ограничения, мы видим, что и в первом квартале 2022 года Россия высоко нарастила товарооборот со странами БРИКС, это еще одно увеличение на 38% по сравнению с первым кварталом 2022 года, и достижение 45 миллиардов долларов США", - добавил он.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР прошел 23-24 июня в режиме видеоконференции. Лидеры России, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР обсудили построение глобального партнерства в целях развития в новую эпоху и объединение усилий для реализации повестки в области устойчивого развития до 2030 года.
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