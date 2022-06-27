https://ria.ru/20220627/televizor-1798523821.html

СК возбудил дело после гибели в Перми мальчика при возгорании телевизора

СК возбудил дело после гибели в Перми мальчика при возгорании телевизора - РИА Новости, 27.06.2022

СК возбудил дело после гибели в Перми мальчика при возгорании телевизора

Следователи возбудили дело после гибели двухлетнего мальчика при возгорании в квартире жилого дома в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСКР. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:24

2022-06-27T18:24

2022-06-27T18:24

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 27 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели двухлетнего мальчика при возгорании в квартире жилого дома в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСКР.Ранее краевые ГУМЧС и минздрав сообщили, что днем в квартире дома на улице Щербакова в Перми произошло возгорание телевизора. В этот момент в помещении находились два мальчика в возрасте двух и пяти лет. В результате пожара младший ребёнок скончался, его пятилетний брат попал в больницу.По данным следователей, пожар случился из-за аварийного режима работы электроприборов. Мама мальчиков в этот момент была в магазине и покупала продукты. Когда она вернулась, то увидела дома дым."По факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении.Сейчас на месте работают следователи, они допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20220627/vzryv-1798514908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)