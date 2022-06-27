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Дебальцево и Хабаровский край договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/sotrudnichestvo-1798514890.html
Дебальцево и Хабаровский край договорились о сотрудничестве
Дебальцево и Хабаровский край договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2022
Дебальцево и Хабаровский край договорились о сотрудничестве
Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в Донецкой Народной Республике, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:51
2022-06-27T17:51
специальная военная операция на украине
михаил дегтярев
хабаровский край
донецкая народная республика
дебальцево
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в Донецкой Народной Республике, сообщили в правительстве республики."Подписан договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем. Документ завизировали глава администрации Игорь Захаревич и губернатор Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ДНР.
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михаил дегтярев, хабаровский край, донецкая народная республика, дебальцево, ситуация в днр и лнр
17:51 27.06.2022
 
Дебальцево и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

В ДНР подписали договор о сотрудничестве между Дебальцево и Хабаровским краем

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкХабаровск
Хабаровск - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в Донецкой Народной Республике, сообщили в правительстве республики.
"Подписан договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем. Документ завизировали глава администрации Игорь Захаревич и губернатор Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ДНР.
Памятник В.И. Ленину у здания городского совета в Шахтерске - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 13:54
Сахалин поможет в восстановлении Шахтерска в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ДегтяревХабаровский крайДонецкая Народная РеспубликаДебальцевоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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