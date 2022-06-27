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Дебальцево и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Дебальцево и Хабаровский край договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 27.06.2022

Дебальцево и Хабаровский край договорились о сотрудничестве

Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в Донецкой Народной Республике, сообщили в правительстве республики. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:51

2022-06-27T17:51

2022-06-27T17:51

специальная военная операция на украине

михаил дегтярев

хабаровский край

донецкая народная республика

дебальцево

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем подписан в Донецкой Народной Республике, сообщили в правительстве республики."Подписан договор о сотрудничестве между городом Дебальцево и Хабаровским краем. Документ завизировали глава администрации Игорь Захаревич и губернатор Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ДНР.

https://ria.ru/20220606/shakhtersk-1793459754.html

хабаровский край

донецкая народная республика

дебальцево

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михаил дегтярев, хабаровский край, донецкая народная республика, дебальцево, ситуация в днр и лнр