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Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности - РИА Новости, 27.06.2022
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Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности
Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности - РИА Новости, 27.06.2022
Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности
Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением по безопасности, которое будет включать такие вопросы, как экспорт оружия... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:54
2022-06-27T20:54
в мире
швеция
турция
финляндия
рабочая партия курдистана
нато
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением по безопасности, которое будет включать такие вопросы, как экспорт оружия и борьба с терроризмом, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.По его словам, Швеция в последние недели сделала ряд конкретных шагов в области борьбы с терроризмом. "Швеция и конкретно вы, премьер-министр, предприняли в последние дни конкретные шаги, чтобы урегулировать опасения Турции. Вы уже внесли поправки в шведское законодательство, вы запустили новые расследования правоохранительных органов в отношении Рабочей партии Курдистана и в настоящее время вы рассматриваете запросы Турции на экстрадицию", - пояснил Столтенберг.Он также добавил, что дискуссии и внимание к претензиям всех членов альянса в отношении новых будущих членов – нормальный процесс присоединения. "Мы сейчас очень активно работаем над следующими шагами в процессе присоединения. Я был в тесном контакте со Швецией в эти последние недели, в выходные мы общались с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом. Опасения по вопросам безопасности всех членов альянса должны приниматься в расчет как часть процесса присоединения. Опасения Турции легитимны и должны обсуждаться", - сказал генсек.Столтенберг отметил, что в понедельник в Брюсселе прошла вторая за последние семь дней встреча высокопоставленных представителей Швеции, Финляндии и Турции, а во вторник в Мадриде намечена встреча лидеров трех стран. "Это будет еще одна возможность продвинуть вперед процесс присоединения", - констатировал он.Генсек также указал, что "все союзники, несмотря на опасения, понимают, что членство Швеции и Финляндии усилит коллективную безопасность альянса".Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
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в мире, швеция, турция, финляндия, рабочая партия курдистана, нато
20:54 27.06.2022
 
Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

Генсек Столтенберг: Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением по безопасности, которое будет включать такие вопросы, как экспорт оружия и борьба с терроризмом, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"В настоящее время мы работаем над соглашением между Швецией, Финляндией и Турцией, чтобы и далее сотрудничать в области вопросов безопасности, включая экспорт оружия и борьбы с терроризмом", - заявил Столтенберг по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.
По его словам, Швеция в последние недели сделала ряд конкретных шагов в области борьбы с терроризмом. "Швеция и конкретно вы, премьер-министр, предприняли в последние дни конкретные шаги, чтобы урегулировать опасения Турции. Вы уже внесли поправки в шведское законодательство, вы запустили новые расследования правоохранительных органов в отношении Рабочей партии Курдистана и в настоящее время вы рассматриваете запросы Турции на экстрадицию", - пояснил Столтенберг.
Он также добавил, что дискуссии и внимание к претензиям всех членов альянса в отношении новых будущих членов – нормальный процесс присоединения. "Мы сейчас очень активно работаем над следующими шагами в процессе присоединения. Я был в тесном контакте со Швецией в эти последние недели, в выходные мы общались с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом. Опасения по вопросам безопасности всех членов альянса должны приниматься в расчет как часть процесса присоединения. Опасения Турции легитимны и должны обсуждаться", - сказал генсек.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Столтенберг отметил, что в понедельник в Брюсселе прошла вторая за последние семь дней встреча высокопоставленных представителей Швеции, Финляндии и Турции, а во вторник в Мадриде намечена встреча лидеров трех стран. "Это будет еще одна возможность продвинуть вперед процесс присоединения", - констатировал он.
Генсек также указал, что "все союзники, несмотря на опасения, понимают, что членство Швеции и Финляндии усилит коллективную безопасность альянса".
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
 
В миреШвецияТурцияФинляндияРабочая партия КурдистанаНАТО
 
 
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