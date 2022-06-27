https://ria.ru/20220627/soglashenie-1798565867.html

Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности - РИА Новости, 27.06.2022

Швеция, Финляндия и Турция работают над соглашением по безопасности

Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением по безопасности, которое будет включать такие вопросы, как экспорт оружия... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:54

2022-06-27T20:54

2022-06-27T20:54

в мире

швеция

турция

финляндия

рабочая партия курдистана

нато

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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Швеция, Финляндия и Турция под эгидой НАТО в настоящее время работают над соглашением по безопасности, которое будет включать такие вопросы, как экспорт оружия и борьба с терроризмом, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.По его словам, Швеция в последние недели сделала ряд конкретных шагов в области борьбы с терроризмом. "Швеция и конкретно вы, премьер-министр, предприняли в последние дни конкретные шаги, чтобы урегулировать опасения Турции. Вы уже внесли поправки в шведское законодательство, вы запустили новые расследования правоохранительных органов в отношении Рабочей партии Курдистана и в настоящее время вы рассматриваете запросы Турции на экстрадицию", - пояснил Столтенберг.Он также добавил, что дискуссии и внимание к претензиям всех членов альянса в отношении новых будущих членов – нормальный процесс присоединения. "Мы сейчас очень активно работаем над следующими шагами в процессе присоединения. Я был в тесном контакте со Швецией в эти последние недели, в выходные мы общались с президентом (Турции Тайипом – ред.) Эрдоганом. Опасения по вопросам безопасности всех членов альянса должны приниматься в расчет как часть процесса присоединения. Опасения Турции легитимны и должны обсуждаться", - сказал генсек.Столтенберг отметил, что в понедельник в Брюсселе прошла вторая за последние семь дней встреча высокопоставленных представителей Швеции, Финляндии и Турции, а во вторник в Мадриде намечена встреча лидеров трех стран. "Это будет еще одна возможность продвинуть вперед процесс присоединения", - констатировал он.Генсек также указал, что "все союзники, несмотря на опасения, понимают, что членство Швеции и Финляндии усилит коллективную безопасность альянса".Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

https://ria.ru/20220622/ssha-1797441872.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, швеция, турция, финляндия, рабочая партия курдистана, нато