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Санкции Запада не смогли остановить Россию, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 27.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798516233.html
Санкции Запада не смогли остановить Россию, заявил турецкий эксперт
Санкции Запада не смогли остановить Россию, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 27.06.2022
Санкции Запада не смогли остановить Россию, заявил турецкий эксперт
Жесткие санкции Запада не смогли остановить Россию, позиция Лондона и Вашингтона не приближает мир на Украине, пишет профессор Университета Топкапы в Стамбуле... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:57
2022-06-27T17:58
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
санкции
турция
нато
сша
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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Жесткие санкции Запада не смогли остановить Россию, позиция Лондона и Вашингтона не приближает мир на Украине, пишет профессор Университета Топкапы в Стамбуле Джелалеттин Явуз для агентства Anadolu."Совершенно очевидно, что жесткие санкции Запада не смогли остановить Россию и война продолжается. При этом позиция тех же Лондона и Вашингтона вовсе не приближает мир в Украине. Иностранцы, перебрасываемые в Украину, а также оружие и боеприпасы, которые получает Киев, вкупе с самой украинской армией, также как и активная антироссийская информационная пропаганда глобального масштаба, не в силах остановить Москву. При этом, вопреки санкциям, после начала войны на Украине, доходы России от продажи нефтепродуктов выросли", - пишет профессор.По его словам, Анкара в сложившейся ситуации должна подчеркнуть значимость диалога по Украине, а не стремления к накачиванию черноморского региона оружием."Турция сегодня фактически остается единственной в НАТО, кто поддерживает посреднические усилия в этом направлении, и она нуждается в поддержке. Вместе с тем, в рамках мадридского саммита НАТО, не исключено обсуждение новых инициатив, предложенных США и Великобританией, в том числе по Украине. Что касается позиции Турции, то Анкара, в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получит возможность довести до сведения союзников по НАТО обеспокоенность в связи с вызовами, стоящими перед страной. Анкара в числе прочих акцентирует внимание на усилиях по прекращению российско-украинской войны, а также расскажет о причинах, подталкивающих Турцию к отказу от поддержки заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО", - отмечается в статье.
украина
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экономика, украина, россия, санкции, турция, нато, сша
17:57 27.06.2022 (обновлено: 17:58 27.06.2022)
 
Санкции Запада не смогли остановить Россию, заявил турецкий эксперт

Турецкий эксперт Явуз: санкции не остановили Россию, позиция Запада не приближает мир

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Жесткие санкции Запада не смогли остановить Россию, позиция Лондона и Вашингтона не приближает мир на Украине, пишет профессор Университета Топкапы в Стамбуле Джелалеттин Явуз для агентства Anadolu.
"Совершенно очевидно, что жесткие санкции Запада не смогли остановить Россию и война продолжается. При этом позиция тех же Лондона и Вашингтона вовсе не приближает мир в Украине. Иностранцы, перебрасываемые в Украину, а также оружие и боеприпасы, которые получает Киев, вкупе с самой украинской армией, также как и активная антироссийская информационная пропаганда глобального масштаба, не в силах остановить Москву. При этом, вопреки санкциям, после начала войны на Украине, доходы России от продажи нефтепродуктов выросли", - пишет профессор.
По его словам, Анкара в сложившейся ситуации должна подчеркнуть значимость диалога по Украине, а не стремления к накачиванию черноморского региона оружием.
"Турция сегодня фактически остается единственной в НАТО, кто поддерживает посреднические усилия в этом направлении, и она нуждается в поддержке. Вместе с тем, в рамках мадридского саммита НАТО, не исключено обсуждение новых инициатив, предложенных США и Великобританией, в том числе по Украине. Что касается позиции Турции, то Анкара, в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получит возможность довести до сведения союзников по НАТО обеспокоенность в связи с вызовами, стоящими перед страной. Анкара в числе прочих акцентирует внимание на усилиях по прекращению российско-украинской войны, а также расскажет о причинах, подталкивающих Турцию к отказу от поддержки заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО", - отмечается в статье.
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияСанкцииТурцияНАТОСША
 
 
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