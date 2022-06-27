https://ria.ru/20220627/sanktsii-1798516233.html

Санкции Запада не смогли остановить Россию, заявил турецкий эксперт

Санкции Запада не смогли остановить Россию, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 27.06.2022

Санкции Запада не смогли остановить Россию, заявил турецкий эксперт

Жесткие санкции Запада не смогли остановить Россию, позиция Лондона и Вашингтона не приближает мир на Украине, пишет профессор Университета Топкапы в Стамбуле... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:57

2022-06-27T17:57

2022-06-27T17:58

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

санкции

турция

нато

сша

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АНКАРА, 27 июн – РИА Новости. Жесткие санкции Запада не смогли остановить Россию, позиция Лондона и Вашингтона не приближает мир на Украине, пишет профессор Университета Топкапы в Стамбуле Джелалеттин Явуз для агентства Anadolu."Совершенно очевидно, что жесткие санкции Запада не смогли остановить Россию и война продолжается. При этом позиция тех же Лондона и Вашингтона вовсе не приближает мир в Украине. Иностранцы, перебрасываемые в Украину, а также оружие и боеприпасы, которые получает Киев, вкупе с самой украинской армией, также как и активная антироссийская информационная пропаганда глобального масштаба, не в силах остановить Москву. При этом, вопреки санкциям, после начала войны на Украине, доходы России от продажи нефтепродуктов выросли", - пишет профессор.По его словам, Анкара в сложившейся ситуации должна подчеркнуть значимость диалога по Украине, а не стремления к накачиванию черноморского региона оружием."Турция сегодня фактически остается единственной в НАТО, кто поддерживает посреднические усилия в этом направлении, и она нуждается в поддержке. Вместе с тем, в рамках мадридского саммита НАТО, не исключено обсуждение новых инициатив, предложенных США и Великобританией, в том числе по Украине. Что касается позиции Турции, то Анкара, в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана, получит возможность довести до сведения союзников по НАТО обеспокоенность в связи с вызовами, стоящими перед страной. Анкара в числе прочих акцентирует внимание на усилиях по прекращению российско-украинской войны, а также расскажет о причинах, подталкивающих Турцию к отказу от поддержки заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО", - отмечается в статье.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, санкции, турция, нато, сша