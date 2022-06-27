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Средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр - РИА Новости, 27.06.2022
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Средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр
Средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр - РИА Новости, 27.06.2022
Средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр
Средний рост мужчин и женщин в Китае увеличивался в последние пять лет, при этом мужчины выросли более чем на сантиметр, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T17:24
2022-06-27T17:24
в мире
китай
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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Средний рост мужчин и женщин в Китае увеличивался в последние пять лет, при этом мужчины выросли более чем на сантиметр, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лю Цзиньфэн."Данные мониторинга показывают, что питание и состояние здоровья народа Китая постоянно улучшается, причем разрыв между городскими и сельскими жителями в этом вопросе постепенно сокращается. В 2020 году средний рост мужчины в возрасте 18-44 лет составил 169,7 сантиметра, женщин - 158 сантиметров, это выше показателей 2015 года на 1,2 и 0,8 сантиметра соответственно", - сказал Лю Цзиньфэн, чьи слова приводятся на сайте ведомства.Он отметил, что в Китае становится все больше людей, которые регулярно проводят комплексную диагностику своего организма.
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в мире, китай
17:24 27.06.2022
 
Средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр

Минздрав КНР: средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр

© AP Photo / Andy WongЖители Пекина на фоне стены с изображением небоскребов китайской столицы
Жители Пекина на фоне стены с изображением небоскребов китайской столицы - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / Andy Wong
Жители Пекина на фоне стены с изображением небоскребов китайской столицы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Средний рост мужчин и женщин в Китае увеличивался в последние пять лет, при этом мужчины выросли более чем на сантиметр, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лю Цзиньфэн.
"Данные мониторинга показывают, что питание и состояние здоровья народа Китая постоянно улучшается, причем разрыв между городскими и сельскими жителями в этом вопросе постепенно сокращается. В 2020 году средний рост мужчины в возрасте 18-44 лет составил 169,7 сантиметра, женщин - 158 сантиметров, это выше показателей 2015 года на 1,2 и 0,8 сантиметра соответственно", - сказал Лю Цзиньфэн, чьи слова приводятся на сайте ведомства.
Он отметил, что в Китае становится все больше людей, которые регулярно проводят комплексную диагностику своего организма.
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