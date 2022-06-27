https://ria.ru/20220627/rost-1798507711.html

Средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр

Средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр - РИА Новости, 27.06.2022

Средний рост китайских мужчин за пять лет увеличился более чем на сантиметр

Средний рост мужчин и женщин в Китае увеличивался в последние пять лет, при этом мужчины выросли более чем на сантиметр, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T17:24

2022-06-27T17:24

2022-06-27T17:24

в мире

китай

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ПЕКИН, 27 июн - РИА Новости. Средний рост мужчин и женщин в Китае увеличивался в последние пять лет, при этом мужчины выросли более чем на сантиметр, заявил на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Лю Цзиньфэн."Данные мониторинга показывают, что питание и состояние здоровья народа Китая постоянно улучшается, причем разрыв между городскими и сельскими жителями в этом вопросе постепенно сокращается. В 2020 году средний рост мужчины в возрасте 18-44 лет составил 169,7 сантиметра, женщин - 158 сантиметров, это выше показателей 2015 года на 1,2 и 0,8 сантиметра соответственно", - сказал Лю Цзиньфэн, чьи слова приводятся на сайте ведомства.Он отметил, что в Китае становится все больше людей, которые регулярно проводят комплексную диагностику своего организма.

https://ria.ru/20211209/kitay-1762944699.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай