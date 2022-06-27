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РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме" - РИА Новости, 27.06.2022
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РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме"
РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме" - РИА Новости, 27.06.2022
РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме"
Российские экспортеры на стенде Made in Russia "Иннопрома" в Екатеринбурге покажут свои разработки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:25
2022-06-27T16:25
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
вероника никишина
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские экспортеры на стенде Made in Russia "Иннопрома" в Екатеринбурге покажут свои разработки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Четвёртого июля 2022 года в Екатеринбурге откроется Международная выставка "Иннопром", на которой российские экспортеры презентуют свою продукцию. В составе коллективной экспозиции под брендом Made in Russia примут участие 24 компании из 12 регионов, большая часть которых представляют малый и средний бизнес", - говорится в сообщении.Среди участников экспозиции Made in Russia — производители оборудования для нефтегазовой отрасли, промышленных 3D-принтеров, металлопродукции, коммунальной техники, телекоммуникационного оборудования, медицинского оборудования, светодиодных светильников, сортировочного оборудования, инженерных пластмасс, а также информационных технологий для различных отраслей промышленности.Для участников выставки "Иннопром" на стенде Made in Russia состоится интерактивная презентация работы сервисов цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Посетители смогут в реальном времени протестировать работу сервисов. В рамках коллективной экспозиции также будет работать деловая зона для проведения b2b-встреч экспортеров с потенциальными покупателями и партнерами."Российские компании активно ищут новых партнеров в дружественных странах. Международная выставка "Иннопром" станет еще одной площадкой, где производители Made in Russia смогут наладить прямые эффективные контакты. В деловой зоне стенда планируется провести не менее 200 b2b-встреч, в том числе с компаниями из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Турции, Индии, Армении, Ирана, КНР, ОАЭ, Азербайджана и не только. Я уверена, что наши компании смогут конвертировать эти встречи во взаимовыгодное сотрудничество", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Международная выставка "Иннопром" состоится в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia — порядка 477 кв. м. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, вероника никишина
16:25 27.06.2022
 

РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские экспортеры на стенде Made in Russia "Иннопрома" в Екатеринбурге покажут свои разработки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Четвёртого июля 2022 года в Екатеринбурге откроется Международная выставка "Иннопром", на которой российские экспортеры презентуют свою продукцию. В составе коллективной экспозиции под брендом Made in Russia примут участие 24 компании из 12 регионов, большая часть которых представляют малый и средний бизнес", - говорится в сообщении.
Среди участников экспозиции Made in Russia — производители оборудования для нефтегазовой отрасли, промышленных 3D-принтеров, металлопродукции, коммунальной техники, телекоммуникационного оборудования, медицинского оборудования, светодиодных светильников, сортировочного оборудования, инженерных пластмасс, а также информационных технологий для различных отраслей промышленности.
Для участников выставки "Иннопром" на стенде Made in Russia состоится интерактивная презентация работы сервисов цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Посетители смогут в реальном времени протестировать работу сервисов. В рамках коллективной экспозиции также будет работать деловая зона для проведения b2b-встреч экспортеров с потенциальными покупателями и партнерами.
Баку - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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"Российские компании активно ищут новых партнеров в дружественных странах. Международная выставка "Иннопром" станет еще одной площадкой, где производители Made in Russia смогут наладить прямые эффективные контакты. В деловой зоне стенда планируется провести не менее 200 b2b-встреч, в том числе с компаниями из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Турции, Индии, Армении, Ирана, КНР, ОАЭ, Азербайджана и не только. Я уверена, что наши компании смогут конвертировать эти встречи во взаимовыгодное сотрудничество", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Международная выставка "Иннопром" состоится в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia — порядка 477 кв. м. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииВероника Никишина
 
 
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