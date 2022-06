https://ria.ru/20220627/razrabotki-1798484759.html

РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме"

РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме" - РИА Новости, 27.06.2022

РЭЦ: экспортеры России покажут свои разработки на "Иннопроме"

Российские экспортеры на стенде Made in Russia "Иннопрома" в Екатеринбурге покажут свои разработки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27

2022-06-27T16:25

2022-06-27T16:25

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские экспортеры на стенде Made in Russia "Иннопрома" в Екатеринбурге покажут свои разработки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Четвёртого июля 2022 года в Екатеринбурге откроется Международная выставка "Иннопром", на которой российские экспортеры презентуют свою продукцию. В составе коллективной экспозиции под брендом Made in Russia примут участие 24 компании из 12 регионов, большая часть которых представляют малый и средний бизнес", - говорится в сообщении.Среди участников экспозиции Made in Russia — производители оборудования для нефтегазовой отрасли, промышленных 3D-принтеров, металлопродукции, коммунальной техники, телекоммуникационного оборудования, медицинского оборудования, светодиодных светильников, сортировочного оборудования, инженерных пластмасс, а также информационных технологий для различных отраслей промышленности.Для участников выставки "Иннопром" на стенде Made in Russia состоится интерактивная презентация работы сервисов цифровой платформы "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). Посетители смогут в реальном времени протестировать работу сервисов. В рамках коллективной экспозиции также будет работать деловая зона для проведения b2b-встреч экспортеров с потенциальными покупателями и партнерами."Российские компании активно ищут новых партнеров в дружественных странах. Международная выставка "Иннопром" станет еще одной площадкой, где производители Made in Russia смогут наладить прямые эффективные контакты. В деловой зоне стенда планируется провести не менее 200 b2b-встреч, в том числе с компаниями из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Турции, Индии, Армении, Ирана, КНР, ОАЭ, Азербайджана и не только. Я уверена, что наши компании смогут конвертировать эти встречи во взаимовыгодное сотрудничество", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Международная выставка "Иннопром" состоится в Екатеринбурге 4-7 июля 2022 года. Общая площадь экспозиции Made in Russia — порядка 477 кв. м. Основной темой выставки и ее деловой программы станет "Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.

