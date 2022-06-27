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Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга - РИА Новости, 27.06.2022
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Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга - РИА Новости, 27.06.2022
Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в том числе о борьбе с отмыванием денег, а также проведет... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:32
2022-06-27T12:45
политика
юрий чиханчин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в том числе о борьбе с отмыванием денег, а также проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня будет с докладом глава нашей финансовой разведки, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин", - сказал Песков, говоря о графике президента.Он добавил, что в традиционном докладе директора Росфинмониторинга есть "как внутренняя составляющая", так как служба контролирует финансовые потоки, связанные, прежде всего, с бюджетными деньгами, так и международная, связанная с борьбой с отмыванием денег, в том числе "с задействованием международных механизмов". "Вот по этим вопросам он сегодня будет докладывать президенту", - сказал Песков."Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор президента", - также отметил он.
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политика, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, россия, дмитрий песков
12:32 27.06.2022 (обновлено: 12:45 27.06.2022)
 
Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга

Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга и проведет международный разговор

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в том числе о борьбе с отмыванием денег, а также проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня будет с докладом глава нашей финансовой разведки, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин", - сказал Песков, говоря о графике президента.
Он добавил, что в традиционном докладе директора Росфинмониторинга есть "как внутренняя составляющая", так как служба контролирует финансовые потоки, связанные, прежде всего, с бюджетными деньгами, так и международная, связанная с борьбой с отмыванием денег, в том числе "с задействованием международных механизмов". "Вот по этим вопросам он сегодня будет докладывать президенту", - сказал Песков.
"Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор президента", - также отметил он.
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ПолитикаЮрий ЧиханчинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Владимир ПутинРоссияДмитрий Песков
 
 
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