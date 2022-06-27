https://ria.ru/20220627/putin-1798388030.html

Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга

Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга - РИА Новости, 27.06.2022

Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга

Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в том числе о борьбе с отмыванием денег, а также проведет... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:32

2022-06-27T12:32

2022-06-27T12:45

политика

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

владимир путин

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в том числе о борьбе с отмыванием денег, а также проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В середине дня будет с докладом глава нашей финансовой разведки, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин", - сказал Песков, говоря о графике президента.Он добавил, что в традиционном докладе директора Росфинмониторинга есть "как внутренняя составляющая", так как служба контролирует финансовые потоки, связанные, прежде всего, с бюджетными деньгами, так и международная, связанная с борьбой с отмыванием денег, в том числе "с задействованием международных механизмов". "Вот по этим вопросам он сегодня будет докладывать президенту", - сказал Песков."Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор президента", - также отметил он.

https://ria.ru/20220627/peregovory-1798389202.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир путин, россия, дмитрий песков