12:32 27.06.2022 (обновлено: 12:45 27.06.2022)
Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Путин заслушает доклад главы Росфинмониторинга и проведет международный разговор
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник заслушает доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, в том числе о борьбе с отмыванием денег, а также проведет международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В середине дня будет с докладом глава нашей финансовой разведки, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин", - сказал Песков, говоря о графике президента.
Он добавил, что в традиционном докладе директора Росфинмониторинга есть "как внутренняя составляющая", так как служба контролирует финансовые потоки, связанные, прежде всего, с бюджетными деньгами, так и международная, связанная с борьбой с отмыванием денег, в том числе "с задействованием международных механизмов". "Вот по этим вопросам он сегодня будет докладывать президенту", - сказал Песков.
"Вечером мы ожидаем международный телефонный разговор президента", - также отметил он.