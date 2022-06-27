https://ria.ru/20220627/puteshestviya-1797897759.html
Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России
Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России - РИА Новости, 27.06.2022
Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России
Эксперты рассказали, куда запланировано больше всего перелетов в июле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T06:19
2022-06-27T06:19
2022-06-27T06:19
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туризм
новости - туризм
сочи
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда запланировано больше всего перелетов в июле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные о забронированных после 1 марта билетах для перелета в период с 1 по 31 июля.Наибольшим спросом пользуется Сочи, туда хочет отправиться каждый пятый турист. Средний чек за билет — 10,7 тысячи рублей в одну сторону. Конкуренцию курорту могут составить другие южные города, когда откроются их аэропорты.Москва — на втором месте в списке, туда оформлено 14 процентов билетов. Перелет обходится в среднем в семь тысяч рублей в одну сторону.Санкт-Петербург — третий в перечне самых востребованных. Туда отправится каждый десятый пользователь сервиса. Средний чек — 6,7 тысячи рублей.Замыкают пятерку Калининград и Минеральные Воды. За визит в эти города туристы платят в среднем 6,8 и 7,8 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, калининград, москва, туту.ру, санкт-петербург, минеральные воды, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России
Туту.ру: Сочи, две столицы и Калининград стали самыми популярными авианаправлениями в июле
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда запланировано больше всего перелетов в июле, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные о забронированных после 1 марта билетах для перелета в период с 1 по 31 июля.
Наибольшим спросом пользуется Сочи, туда хочет отправиться каждый пятый турист. Средний чек за билет — 10,7 тысячи рублей в одну сторону. Конкуренцию курорту могут составить другие южные города, когда откроются их аэропорты.
Москва — на втором месте в списке, туда оформлено 14 процентов билетов. Перелет обходится в среднем в семь тысяч рублей в одну сторону.
Санкт-Петербург — третий в перечне самых востребованных. Туда отправится каждый десятый пользователь сервиса. Средний чек — 6,7 тысячи рублей.
Замыкают пятерку Калининград и Минеральные Воды. За визит в эти города туристы платят в среднем 6,8 и 7,8 тысячи рублей.