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Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России - РИА Новости, 27.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220627/puteshestviya-1797897759.html
Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России
Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России - РИА Новости, 27.06.2022
Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России
Эксперты рассказали, куда запланировано больше всего перелетов в июле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T06:19
2022-06-27T06:19
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
калининград
москва
туту.ру
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда запланировано больше всего перелетов в июле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные о забронированных после 1 марта билетах для перелета в период с 1 по 31 июля.Наибольшим спросом пользуется Сочи, туда хочет отправиться каждый пятый турист. Средний чек за билет — 10,7 тысячи рублей в одну сторону. Конкуренцию курорту могут составить другие южные города, когда откроются их аэропорты.Москва — на втором месте в списке, туда оформлено 14 процентов билетов. Перелет обходится в среднем в семь тысяч рублей в одну сторону.Санкт-Петербург — третий в перечне самых востребованных. Туда отправится каждый десятый пользователь сервиса. Средний чек — 6,7 тысячи рублей.Замыкают пятерку Калининград и Минеральные Воды. За визит в эти города туристы платят в среднем 6,8 и 7,8 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html
сочи
калининград
москва
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туризм, новости - туризм, сочи, калининград, москва, туту.ру, санкт-петербург, минеральные воды, куда поехать в выходные, куда можно лететь
06:19 27.06.2022
 
Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России

Туту.ру: Сочи, две столицы и Калининград стали самыми популярными авианаправлениями в июле

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда запланировано больше всего перелетов в июле, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании проанализировали данные о забронированных после 1 марта билетах для перелета в период с 1 по 31 июля.
Наибольшим спросом пользуется Сочи, туда хочет отправиться каждый пятый турист. Средний чек за билет — 10,7 тысячи рублей в одну сторону. Конкуренцию курорту могут составить другие южные города, когда откроются их аэропорты.
Москва — на втором месте в списке, туда оформлено 14 процентов билетов. Перелет обходится в среднем в семь тысяч рублей в одну сторону.
Санкт-Петербург — третий в перечне самых востребованных. Туда отправится каждый десятый пользователь сервиса. Средний чек — 6,7 тысячи рублей.
Замыкают пятерку Калининград и Минеральные Воды. За визит в эти города туристы платят в среднем 6,8 и 7,8 тысячи рублей.
Храмы в Тутаеве - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 08:00Туризм
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСочиКалининградМоскваТуту.руСанкт-ПетербургМинеральные Водыкуда поехать в выходныекуда можно лететь
 
 
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