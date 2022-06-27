https://ria.ru/20220627/puteshestviya-1797897759.html

Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России

Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России - РИА Новости, 27.06.2022

Названы самые востребованные в июле авиамаршруты по России

Эксперты рассказали, куда запланировано больше всего перелетов в июле, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T06:19

2022-06-27T06:19

2022-06-27T06:19

туризм

туризм

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туту.ру

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда запланировано больше всего перелетов в июле, сообщает Туту.ру.Специалисты компании проанализировали данные о забронированных после 1 марта билетах для перелета в период с 1 по 31 июля.Наибольшим спросом пользуется Сочи, туда хочет отправиться каждый пятый турист. Средний чек за билет — 10,7 тысячи рублей в одну сторону. Конкуренцию курорту могут составить другие южные города, когда откроются их аэропорты.Москва — на втором месте в списке, туда оформлено 14 процентов билетов. Перелет обходится в среднем в семь тысяч рублей в одну сторону.Санкт-Петербург — третий в перечне самых востребованных. Туда отправится каждый десятый пользователь сервиса. Средний чек — 6,7 тысячи рублей.Замыкают пятерку Калининград и Минеральные Воды. За визит в эти города туристы платят в среднем 6,8 и 7,8 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220530/yaroslavl-1790787382.html

сочи

калининград

москва

санкт-петербург

минеральные воды

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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