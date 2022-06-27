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Более 500 ульяновских школьников получили профконсультации в День молодежи - РИА Новости, 27.06.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220627/profkonsultatsii-1798439071.html
Более 500 ульяновских школьников получили профконсультации в День молодежи
Более 500 ульяновских школьников получили профконсультации в День молодежи - РИА Новости, 27.06.2022
Более 500 ульяновских школьников получили профконсультации в День молодежи
Более 500 ульяновских школьников получили консультации по профессиональному самоопределению в День молодежи, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T14:28
2022-06-27T14:28
ульяновская область
общество
международный день молодежи
день молодежи россии
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УЛЬЯНОВСК, 27 июн – РИА Новости. Более 500 ульяновских школьников получили консультации по профессиональному самоопределению в День молодежи, сообщает пресс-служба регионального правительства.В минувшие выходные на бульваре Новый Венец Ульяновска были организованы площадки колледжей и техникумов, участников федерального проекта "Профессионалитет". Такая форма взаимодействия позволила получить большой отклик от школьников и родителей, говорится в сообщении."Мы сейчас стараемся активно себя позиционировать. Хорошо, что появилась возможность рассказать на Дне молодежи о нашем учебном заведении – Ульяновском авиационном колледже, который является еще и межрегиональным центром компетенций. Было много ребят, которые подходили и спрашивали об обучении и поступлении к нам, были и родители, которые интересовались новым проектом "Профессионалитет". Сама программа замечательна тем, что диплом можно получить за два года вместо четырех", - рассказал студент колледжа Владислав Харланов.С 20 июня, напомнили в пресс-службе, стартовала приемная кампания во всех профессиональных организациях, в том числе, в четырех колледжах, которые являются участниками проекта "Профессионалитет". Это Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций, Ульяновский электромеханический колледж, Ульяновский профессионально-политехнический колледж и Димитровградский технический колледж. План приема в образовательно-производственный кластер составляет 1520 человек ежегодно, из них в авиационный колледж – 665 человек, в сетевые образовательные организации – 855 человек ежегодно. Обучение по программе начнется с 1 сентября. Подать заявление можно до 15 августа.Помимо названных участников, свою площадку на Дне молодежи организовал филиал ПАО "Ил" - Авиастар, партнер федерального проекта "Профессионалитет".Всего в рамках Дня молодежи свои возможности представили десять профессиональных учебных заведений, отметили в пресс-службе.
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общество, международный день молодежи, день молодежи россии
14:28 27.06.2022
 

Более 500 ульяновских школьников получили профконсультации в День молодежи

© Фото : министерство просвещения и воспитания Ульяновской областиУчастники федерального проекта "Профессионалитет" в Ульяновске
Участники федерального проекта Профессионалитет в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : министерство просвещения и воспитания Ульяновской области
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УЛЬЯНОВСК, 27 июн – РИА Новости. Более 500 ульяновских школьников получили консультации по профессиональному самоопределению в День молодежи, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В минувшие выходные на бульваре Новый Венец Ульяновска были организованы площадки колледжей и техникумов, участников федерального проекта "Профессионалитет". Такая форма взаимодействия позволила получить большой отклик от школьников и родителей, говорится в сообщении.
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"Мы сейчас стараемся активно себя позиционировать. Хорошо, что появилась возможность рассказать на Дне молодежи о нашем учебном заведении – Ульяновском авиационном колледже, который является еще и межрегиональным центром компетенций. Было много ребят, которые подходили и спрашивали об обучении и поступлении к нам, были и родители, которые интересовались новым проектом "Профессионалитет". Сама программа замечательна тем, что диплом можно получить за два года вместо четырех", - рассказал студент колледжа Владислав Харланов.
С 20 июня, напомнили в пресс-службе, стартовала приемная кампания во всех профессиональных организациях, в том числе, в четырех колледжах, которые являются участниками проекта "Профессионалитет". Это Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций, Ульяновский электромеханический колледж, Ульяновский профессионально-политехнический колледж и Димитровградский технический колледж. План приема в образовательно-производственный кластер составляет 1520 человек ежегодно, из них в авиационный колледж – 665 человек, в сетевые образовательные организации – 855 человек ежегодно. Обучение по программе начнется с 1 сентября. Подать заявление можно до 15 августа.
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Помимо названных участников, свою площадку на Дне молодежи организовал филиал ПАО "Ил" - Авиастар, партнер федерального проекта "Профессионалитет".
"В ближайшие три года численность завода должна быть увеличена на три тысячи человек. Исходя из этого, у нас есть огромная потребность в кадрах. Мы ориентированы как раз на то, чтобы наполнить наше предприятие молодыми профессионалами. Поэтому сегодня мы представляем совместный с министерством просвещения проект "Профессионалитет", который позволит ребятам в ускоренном формате получить востребованную профессию. Мы хотим, чтобы та молодежь, которая побывала на наших площадках, пришла к нам на предприятие", - прокомментировал директор по персоналу филиала ПАО "Ил" - Авиастар Алексей Чепурных.
Всего в рамках Дня молодежи свои возможности представили десять профессиональных учебных заведений, отметили в пресс-службе.
 
Ульяновская областьОбществоМеждународный день молодежиДень молодежи России
 
 
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