https://ria.ru/20220627/profkonsultatsii-1798439071.html

Более 500 ульяновских школьников получили профконсультации в День молодежи

Более 500 ульяновских школьников получили профконсультации в День молодежи - РИА Новости, 27.06.2022

Более 500 ульяновских школьников получили профконсультации в День молодежи

Более 500 ульяновских школьников получили консультации по профессиональному самоопределению в День молодежи, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T14:28

2022-06-27T14:28

2022-06-27T14:28

ульяновская область

общество

международный день молодежи

день молодежи россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798434561_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_9c7ee85485b05260ccc25de9d1bc9b2b.jpg

УЛЬЯНОВСК, 27 июн – РИА Новости. Более 500 ульяновских школьников получили консультации по профессиональному самоопределению в День молодежи, сообщает пресс-служба регионального правительства.В минувшие выходные на бульваре Новый Венец Ульяновска были организованы площадки колледжей и техникумов, участников федерального проекта "Профессионалитет". Такая форма взаимодействия позволила получить большой отклик от школьников и родителей, говорится в сообщении."Мы сейчас стараемся активно себя позиционировать. Хорошо, что появилась возможность рассказать на Дне молодежи о нашем учебном заведении – Ульяновском авиационном колледже, который является еще и межрегиональным центром компетенций. Было много ребят, которые подходили и спрашивали об обучении и поступлении к нам, были и родители, которые интересовались новым проектом "Профессионалитет". Сама программа замечательна тем, что диплом можно получить за два года вместо четырех", - рассказал студент колледжа Владислав Харланов.С 20 июня, напомнили в пресс-службе, стартовала приемная кампания во всех профессиональных организациях, в том числе, в четырех колледжах, которые являются участниками проекта "Профессионалитет". Это Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций, Ульяновский электромеханический колледж, Ульяновский профессионально-политехнический колледж и Димитровградский технический колледж. План приема в образовательно-производственный кластер составляет 1520 человек ежегодно, из них в авиационный колледж – 665 человек, в сетевые образовательные организации – 855 человек ежегодно. Обучение по программе начнется с 1 сентября. Подать заявление можно до 15 августа.Помимо названных участников, свою площадку на Дне молодежи организовал филиал ПАО "Ил" - Авиастар, партнер федерального проекта "Профессионалитет".Всего в рамках Дня молодежи свои возможности представили десять профессиональных учебных заведений, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220617/vetropark-1796311452.html

https://ria.ru/20220627/turizm-1798389454.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, международный день молодежи, день молодежи россии