https://ria.ru/20220627/pogoda-1798317750.html

В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС

В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС - РИА Новости, 27.06.2022

В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС

В Симферополе и Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T09:54

2022-06-27T09:54

2022-06-27T12:03

общество

сергей аксенов (политик)

республика крым

симферополь

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. В Симферополе и Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", — написал он в Telegram-канале.Указ опубликуют на официальном портале, его исполнение проконтролирует вице-премьер республики Игорь Михайличенко.Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В селах четырех муниципальных образований возникли подтопления, два моста повреждены, в Алуште сошел сель. Помимо этого, в Симферополе накануне обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир. Из-за паводка увеличился сброс воды из Симферопольского водохранилища по этой реке. При этом дожди продолжаются.

https://ria.ru/20220626/krym-1798225547.html

республика крым

симферополь

алушта

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Деревья и набережная в воде: река Салгир в Симферополе вышла из берегов Деревья и набережная в воде: река Салгир в Симферополе вышла из берегов 2022-06-27T09:54 true PT0M48S

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Ольга Фомченкова

общество, сергей аксенов (политик), республика крым, симферополь, алушта