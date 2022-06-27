09:54 27.06.2022 (обновлено: 12:03 27.06.2022)
В Симферополе и Симферопольском районе объявили режим ЧС
Аксенов объявил режим ЧС в Симферополе и Симферопольском районе из-за сильных дождей
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Республике Крым / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым
Сотрудники МЧС эвакуируют людей из подтопленных в результате ливней домов в Симферопольском районе Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости. В Симферополе и Симферопольском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера", — написал он в Telegram-канале.
Указ опубликуют на официальном портале, его исполнение проконтролирует вице-премьер республики Игорь Михайличенко.
Сильные ливни прошли на полуострове в ночь на воскресенье. В Симферопольском, Белогорском, Бахчисарайском районах, в Алуште выпало от половины до месячной нормы осадков. В селах четырех муниципальных образований возникли подтопления, два моста повреждены, в Алуште сошел сель. Помимо этого, в Симферополе накануне обрушилась часть автодорожного моста через реку Салгир.
Из-за паводка увеличился сброс воды из Симферопольского водохранилища по этой реке. При этом дожди продолжаются.