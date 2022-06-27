https://ria.ru/20220627/pogoda-1798303813.html

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов - РИА Новости, 27.06.2022

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов

Переменная облачность, без осадков и до плюс 33 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T08:18

2022-06-27T08:18

2022-06-27T08:18

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

погода

александр синенков

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 33 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 31 - плюс 33 градуса, по области - плюс 29 - плюс 34. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20220627/spad-1798289880.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода, александр синенков