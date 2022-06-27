https://ria.ru/20220627/pogoda-1798303813.html
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов - РИА Новости, 27.06.2022
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов
Переменная облачность, без осадков и до плюс 33 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T08:18
2022-06-27T08:18
2022-06-27T08:18
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
погода
александр синенков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 33 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 31 - плюс 33 градуса, по области - плюс 29 - плюс 34. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода, александр синенков
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов
Синоптик Синенков: в Москве в понедельник будет облачно, без осадков и до плюс 33
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 33 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 31 - плюс 33 градуса, по области - плюс 29 - плюс 34. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.