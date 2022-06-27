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Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов - РИА Новости, 27.06.2022
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Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов - РИА Новости, 27.06.2022
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов
Переменная облачность, без осадков и до плюс 33 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T08:18
2022-06-27T08:18
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
погода
александр синенков
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 33 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 31 - плюс 33 градуса, по области - плюс 29 - плюс 34. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", погода, александр синенков
08:18 27.06.2022
 
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков и до 33 градусов

Синоптик Синенков: в Москве в понедельник будет облачно, без осадков и до плюс 33

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 33 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем переменную облачность, без осадков, максимальная температура в столице плюс 31 - плюс 33 градуса, по области - плюс 29 - плюс 34. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
03:19
В Росгидрометцентре рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"ПогодаАлександр Синенков
 
 
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