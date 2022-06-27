https://ria.ru/20220627/podmoskove-1798386486.html
Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных
Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных - РИА Новости, 27.06.2022
Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации выпускных в общеобразовательных учреждениях региона. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:29
2022-06-27T12:29
2022-06-27T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 27 июн – РИА Недвижимость. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации выпускных в общеобразовательных учреждениях региона.Выпускные на территории Подмосковья у 9-х и 11-х классов прошли 24 и 25 июня."Хотелось бы поблагодарить учителей, которые готовили мероприятия, связанные с выпуском. Все прошло на хорошем уровне. Также хотелось бы поблагодарить правоохранительный блок за организацию безопасности", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев