Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных - РИА Новости, 27.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220627/podmoskove-1798386486.html
Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных
Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных - РИА Новости, 27.06.2022
Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации выпускных в общеобразовательных учреждениях региона. РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T12:29
2022-06-27T12:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788776539_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b52e90e319ff8eb3688a008389c0a31.jpg
КРАСНОГОРСК, 27 июн – РИА Недвижимость. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации выпускных в общеобразовательных учреждениях региона.Выпускные на территории Подмосковья у 9-х и 11-х классов прошли 24 и 25 июня."Хотелось бы поблагодарить учителей, которые готовили мероприятия, связанные с выпуском. Все прошло на хорошем уровне. Также хотелось бы поблагодарить правоохранительный блок за организацию безопасности", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
https://ria.ru/20220624/plyazhi-1797938231.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788776539_181:0:1141:720_1920x0_80_0_0_0a6fb16e0220603ac8e931d321d0a870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев
12:29 27.06.2022
 

Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 27 июн – РИА Недвижимость. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации выпускных в общеобразовательных учреждениях региона.
Выпускные на территории Подмосковья у 9-х и 11-х классов прошли 24 и 25 июня.
Люди купаются в озере - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 17:39Новости Подмосковья
Более 230 маршрутов автобусов и трамваев запустили до пляжей МО
"Хотелось бы поблагодарить учителей, которые готовили мероприятия, связанные с выпуском. Все прошло на хорошем уровне. Также хотелось бы поблагодарить правоохранительный блок за организацию безопасности", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала