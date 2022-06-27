https://ria.ru/20220627/podmoskove-1798386486.html

Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных

Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных - РИА Новости, 27.06.2022

Губернатор Подмосковья отметил высокий уровень организации выпускных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации выпускных в общеобразовательных учреждениях региона. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T12:29

2022-06-27T12:29

2022-06-27T12:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

андрей воробьев

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КРАСНОГОРСК, 27 июн – РИА Недвижимость. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил высокий уровень организации выпускных в общеобразовательных учреждениях региона.Выпускные на территории Подмосковья у 9-х и 11-х классов прошли 24 и 25 июня."Хотелось бы поблагодарить учителей, которые готовили мероприятия, связанные с выпуском. Все прошло на хорошем уровне. Также хотелось бы поблагодарить правоохранительный блок за организацию безопасности", - сказал Воробьев на заседании правительства региона в понедельник.

https://ria.ru/20220624/plyazhi-1797938231.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество, андрей воробьев