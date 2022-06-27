https://ria.ru/20220627/peregovory-1798474994.html
Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.06.2022
Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина
Разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в ближайшие недели, сообщил советник американского лидера по... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:57
2022-06-27T15:57
2022-06-27T15:57
в мире
си цзиньпин
китай
сша
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в ближайшие недели, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Лидеры США и Китая будут иметь возможность пообщаться в течение следующих нескольких недель", - сказал Салливан на встрече с журналистами.В китайском МИД 22 июня заявляли, что пока не располагает информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено.
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, сша, джо байден, джейк салливан
Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина
Советник Байдена Салливан не исключил скорый разговор президента США с Си Цзиньпином