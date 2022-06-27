https://ria.ru/20220627/peregovory-1798474994.html

Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.06.2022

Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина

Разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в ближайшие недели, сообщил советник американского лидера по... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T15:57

2022-06-27T15:57

2022-06-27T15:57

в мире

си цзиньпин

китай

сша

джо байден

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в ближайшие недели, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Лидеры США и Китая будут иметь возможность пообщаться в течение следующих нескольких недель", - сказал Салливан на встрече с журналистами.В китайском МИД 22 июня заявляли, что пока не располагает информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено.

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

китай

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, китай, сша, джо байден, джейк салливан