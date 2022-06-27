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Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.06.2022
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Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина
Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина - РИА Новости, 27.06.2022
Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина
Разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в ближайшие недели, сообщил советник американского лидера по... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T15:57
2022-06-27T15:57
в мире
си цзиньпин
китай
сша
джо байден
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в ближайшие недели, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан."Лидеры США и Китая будут иметь возможность пообщаться в течение следующих нескольких недель", - сказал Салливан на встрече с журналистами.В китайском МИД 22 июня заявляли, что пока не располагает информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено.
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в мире, си цзиньпин, китай, сша, джо байден, джейк салливан
15:57 27.06.2022
 
Белый дом не исключил скорый разговор Байдена и Си Цзиньпина

Советник Байдена Салливан не исключил скорый разговор президента США с Си Цзиньпином

© AP Photo / The White HouseПрезидент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© AP Photo / The White House
Президент США Джо Байден общается по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином может состояться в ближайшие недели, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Лидеры США и Китая будут иметь возможность пообщаться в течение следующих нескольких недель", - сказал Салливан на встрече с журналистами.
В китайском МИД 22 июня заявляли, что пока не располагает информацией о возможном телефонном разговоре Байдена и Си Цзиньпина, но отмечали, что поддерживание контактов между лидерами КНР и США является "крайне важным".
Сам Байден ранее заявлял, что планирует разговор с лидером КНР, но время контакта пока не определено.
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 08:00
Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе
 
В миреСи ЦзиньпинКитайСШАДжо БайденДжейк Салливан
 
 
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