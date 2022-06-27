https://ria.ru/20220627/obstrely-1798523075.html
Два человека погибли в ДНР в понедельник из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два человека погибли в ДНР в понедельник из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2022
Два человека погибли в ДНР в понедельник из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два человека погибли, еще 12 мирных жителей получили ранения в понедельник в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T18:19
2022-06-27T18:19
2022-06-27T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще 12 мирных жителей получили ранения в понедельник в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Донецкой Народной Республике погибли два человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:19 27.06.2022 (обновлено: 18:36 27.06.2022)
Два человека погибли в ДНР в понедельник из-за обстрелов со стороны ВСУ
Два человека погибли и 12 ранены в ДНР в понедельник из-за обстрелов со стороны ВСУ