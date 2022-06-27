https://ria.ru/20220627/obstrely-1798523075.html

Два человека погибли в ДНР в понедельник из-за обстрелов со стороны ВСУ

Два человека погибли в ДНР в понедельник из-за обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 27.06.2022

Два человека погибли в ДНР в понедельник из-за обстрелов со стороны ВСУ

Два человека погибли, еще 12 мирных жителей получили ранения в понедельник в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск,... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T18:19

2022-06-27T18:19

2022-06-27T18:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Два человека погибли, еще 12 мирных жителей получили ранения в понедельник в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате сегодняшнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Донецкой Народной Республике погибли два человека и еще 12 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220627/minoborony-1798446820.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр