https://ria.ru/20220627/obstrel-1798565630.html
Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек
Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек - РИА Новости, 27.06.2022
Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек
Число погибших при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике возросло до двух человек, еще четыре пострадали, говорится в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:53
2022-06-27T20:53
2022-06-27T20:53
специальная военная операция на украине
светлодарск
украина
в мире
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797346858_0:260:2715:1787_1920x0_80_0_0_37bcea5b74abdb635ff3f9f2ccd82a2e.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике возросло до двух человек, еще четыре пострадали, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал об одном погибшем и трех раненых."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Светлодарске число погибших возросло до двух человек, еще четыре получили ранения", - сообщили в штабе.В понедельник в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли город Светлодарск, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.
https://ria.ru/20220627/dnr-1798564676.html
светлодарск
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797346858_0:6:2715:2042_1920x0_80_0_0_c376a17b69717ea142c327a95b62f178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлодарск, украина, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр
Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек
ДНР: число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек, четверо пострадали