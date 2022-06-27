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Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек

Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек - РИА Новости, 27.06.2022

Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек

Число погибших при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике возросло до двух человек, еще четыре пострадали, говорится в... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T20:53

2022-06-27T20:53

2022-06-27T20:53

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике возросло до двух человек, еще четыре пострадали, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал об одном погибшем и трех раненых."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Светлодарске число погибших возросло до двух человек, еще четыре получили ранения", - сообщили в штабе.В понедельник в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли город Светлодарск, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

https://ria.ru/20220627/dnr-1798564676.html

светлодарск

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светлодарск, украина, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр