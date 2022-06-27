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Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек - РИА Новости, 27.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220627/obstrel-1798565630.html
Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек
Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек - РИА Новости, 27.06.2022
Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек
Число погибших при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике возросло до двух человек, еще четыре пострадали, говорится в... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T20:53
2022-06-27T20:53
специальная военная операция на украине
светлодарск
украина
в мире
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике возросло до двух человек, еще четыре пострадали, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал об одном погибшем и трех раненых."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Светлодарске число погибших возросло до двух человек, еще четыре получили ранения", - сообщили в штабе.В понедельник в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли город Светлодарск, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.
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светлодарск, украина, в мире, сцкк, ситуация в днр и лнр
20:53 27.06.2022
 
Число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек

ДНР: число погибших при обстреле Светлодарска выросло до двух человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле украинскими войсками Светлодарска в Донецкой Народной Республике возросло до двух человек, еще четыре пострадали, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал об одном погибшем и трех раненых.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в Светлодарске число погибших возросло до двух человек, еще четыре получили ранения", - сообщили в штабе.
В понедельник в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли город Светлодарск, выпустив четыре гранаты из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.
Военнослужащий демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 20:45
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Специальная военная операция на УкраинеСветлодарскУкраинаВ миреСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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