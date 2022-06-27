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Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 27.06.2022
2022-06-27T16:04
2022-06-27T16:04
2022-06-27T16:04
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, украина, авдеевка, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 122 миллиметра по Минеральному