https://ria.ru/20220627/obstrel-1798477492.html

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР - РИА Новости, 27.06.2022

Украинские войска обстреляли Минеральное в ДНР

Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-27T16:04

2022-06-27T16:04

2022-06-27T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797346858_0:260:2715:1787_1920x0_80_0_0_37bcea5b74abdb635ff3f9f2ccd82a2e.jpg

ДОНЕЦК, 27 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.40 обстреляли населенный пункт Минеральное в Донецкой Народной Республике, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

украина

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, авдеевка, ситуация в днр и лнр